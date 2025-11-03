ブラジルにある大学の法学部に通うアナ・パウラ・ヴェローゾ・フェルナンデス（36）。ブロンドに大きな青い瞳の"女子大生シリアルキラー"による事件は、ブラジル全土を恐怖に陥れた。

【写真】ブロンドに大きな青い瞳の“女子大生シリアルキラー”

警察によれば、彼女はわずか5か月間に少なくとも4人を毒殺。しかも犯行の過程で、双子の姉妹ロベルタと、友人の協力を得ていたという。捜査によって明らかになったのは、彼女たちがまるで"大学の課題"をこなすように殺人を遂行していた異様な現実だった。

携帯電話の音声とテキストメッセージの記録から、アナとロベルタは殺人を「TCC」と呼んでいた。TCCとは、ブラジルの大学で"卒業論文（Trabalho de Conclusao de Curso）"を意味する頭文字である。メッセージの中には、〈TCCの報酬は最低4000レアルを請求するべきだ〉といったやり取りまで残されていた。まるで研究テーマを相談するかのように、彼女たちは殺害の計画、任務分担、報酬の分配を語り合っていた。

現地の捜査当局は「費用や備品の購入には痕跡を残さぬよう現金のみを使用するように指示していた」とも明かしているが、その冷徹さには戦慄を覚える。現地の国際ジャーナリストが話す。

「警察によると、アナはまず犬10匹を殺して毒の強度と致死量を確かめ、自然死を装う手法を編み出したようです。使用された毒は、ブラジルで違法に流通しているネズミ駆除用の毒物『シュンビーニョ（Chumbinho）』とみられています。彼女の自宅からはこれと似た効果をもつ殺虫剤『テルブホス』も押収されました。掘り起こされた3体の遺体は、いずれも毒による肺の浮腫など典型的な中毒死の兆候を示していました」

最初の犠牲者は、彼女が暮らしていた家の所有者、マルセロ・アリ・フォンセカ（51）だった。今年1月、アナが入居してからわずか4日後、フォンセカは自宅で遺体となって発見された。死体は著しく腐敗し、部屋のソファは焼かれていた。また、サンドイッチを食べた形跡があった。アナは口論の末にマルセロを殺害したと自白しているという。

2人目の犠牲者はアプリで知り合った友人、マリア・アパレシーダ・ロドリゲス（43）。4月、アナの自宅でコーヒーとケーキを振る舞われた直後に急死。警察は、アナが偽造メモを残して第三者に罪を着せようとしていたと明らかにしている。

続く3人目は、大学の友人ミシェル・パイヴァ・ダ・シルヴァの父、ネイル・コレア・ダ・シルヴァ（65）。アナは第三者の依頼を受け、毒入りのフェイジョアーダ（豆と肉の煮込み料理）を食べさせたとされる。報酬はたった4000レアル（11万円）だった。

そして最後の被害者は、チュニジア出身の恋人、アイダール・マズレス（21）。別れ話のあと、妊娠を偽って金銭を要求したが拒否され、ミルクシェークに毒を仕込んで殺害したとされる。

これらの連続殺人事件の全貌が明らかになったきっかけもまた、不可解だった。

「4月に、アナが通う大学で『毒入りと思われるケーキが置かれている』との通報が警察に入った。届け出たのはアナ本人でした。彼女は自分が脅迫されていると訴えたあと、警察署を頻繁に訪れ始め、刑事たちは違和感を抱いたようです」（前出の国際ジャーナリスト）

現地の警察署長は地元メディアらの取材に対して、「被害者がここまで熱心に警察に通い、知識量の多さと過剰なまでの心配が異常だった」と語っている。捜査員たちは彼女を密かに監視し尾行。警察のデータベースを調べると、アナが通報者などとして、過去の他の死亡事件にもたびたび関係していることが判明した。そこから過去の死亡事件が再調査され、すべての線が一人の女子大生、アナへと収束していったのだ。彼女が稀に見るシリアルキラーであったことが明らかになった瞬間だった。

前出の警察署長は、「冷酷さ、反省のなさ、そして明らかな喜び。アナは犯罪を犯すことだけではなく、犯罪のそばに留まり、自分の行為の結果を目撃しようとしている」と語り、「アナは殺人を楽しんでいる。動機はさほど重要ではない。彼女は殺したいだけなのだ」とメディアに伝えたという。

"卒業論文"を完成させた法学部生の手に残ったのは学位ではなく、4人の命を奪ったという冷たい現実だけだった。

国際ジャーナリスト／久遠マリウス・レンジ