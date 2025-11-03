ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その5」をお届けする（第1470回）。

歴史事典の「李承晩ライン」の項目は、なぜきわめて悪質なのか？

それは、これらの項目を執筆した左翼歴史学者が、説明のなかでもっとも肝心なこと、つまり二つの事件を書き落としていることだ。前回は日本歴史学界の標準的な学説を収録していると定評のある歴史事典の記述を引用したが、ここでは日本を代表する百科事典の記述を紹介しよう。

〈李承晩ライン りしょうばんライン

大韓民国大統領李承晩が1952年1月18日に発した〈海洋主権宣言〉によって設定された区域。この水域の表面・水中・海底にあるすべての天然資源、鉱物、水産物を韓国政府が保護・保全・利用する権利をもち、水産、漁業に対し主権を行使する、ただし航行の自由は妨げないとした。日本では李ラインと通称され、韓国では当初〈李承晩（イスンマン）ライン〉、〈海洋主権線〉と呼ばれたが、のちに後者は〈平和線〉と改称した。その区域は東側は咸鏡北道慶興郡牛岩面高頂、北緯42°15′東経130°45′、北緯38°東経132°50′、北緯35°東経130°、北緯34°40′東経129°10′、北緯32°東経127°を結んだ線、南側は北緯32°の線、西側は北緯32°東経124°、北緯39°45′東経124°、鞍馬島西端、韓・華（中国）国境の西端をそれぞれ結んだ線を境界とする朝鮮半島周辺の水域である。1945年9月28日に出されたトルーマン・アメリカ大統領の大陸棚と水産資源保存水域に関する二つの宣言にならったもので、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効すると、マッカーサー・ライン（1945年9月27日に指定され、49年9月には東経130°、北緯24°にまで拡張され、1950年5月には一定区域でのカツオ、マグロ漁業が許可された）が撤廃され日本漁船の操業範囲が拡大されるため、それを制限することを目的とした。韓国政府は1953年12月12日、漁業資源保護法を制定し、李ライン内に入った日本漁民をこの法律違反として漁船とともに大量に拿捕（だほ）するにいたり、釜山収容所に抑留した。1952年から開始された日韓会談で日本側からこの不当性が主張され、1965年、この会談の合意により李ラインは廃止され日韓漁業協定にもとづき、韓国沿岸12カイリを韓国の専管水域とした。〉

（『世界大百科事典』平凡社刊 項目執筆者佐々木隆爾）

これから申し上げることについて記述されているか、されていないかが問題の根幹なので、煩をいとわず記述を全文引用した。その事件とはなにかと言えば、「韓国軍による日本人殺害事件」である。この事件が、この百科事典だけで無く前回紹介した日本歴史学界の標準的な学説を収録していると定評のある歴史事典にも掲載されていない。とんでもないことだが、左翼歴史学者やいわゆるオールドメディアがいくら事実を隠蔽しようとしても、ネット情報までは手が回らないようだ。インターネット上の百科事典Wikipedia（ウィキペディア）には、ちゃんとその項目がある。

〈第一大邦丸事件

第一大邦丸事件（だいいちだいほうまるじけん）とは、韓国海軍による日本民間人殺害事件。

朝鮮戦争中の1953年2月4日に公海上（済州島沖20マイルの農林漁区第284漁区と思われる海域。韓国側の主張では済州島沖9マイルとされる。）で操業中であった福岡の漁船『第一大邦丸（57トン）』及び『第二大邦丸（57トン）』が、韓国の漁船『第一昌運号』及び『第二昌運号』（各約55トン）を利用した韓国海軍によって銃撃、拿捕され、その際に第一大邦丸漁撈長であった瀬戸重次郎（当時34歳）が被弾して死亡した事件である。〉

これは、二〇二五年（令和7）十月上旬現在の記述だ。ウィキペディアは、紙（印刷物）の百科事典を「過去の遺物」とした。紙の百科事典は出版された途端に新しい情報の更新が不可能になり、そこから常に「古くなる」からである。その点、ネット上なら常に情報を更新できる。

だが、問題が無いわけでは無い。基本的にこの項目記述は誰でも参加できるので、情報を歪めることを意図した人間がわざと事実と違う記述を紛れ込ませる可能性があるからだ。だから、この項目には「この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください」という注意書きがある。では、「ご協力」しよう。

まずは、一九五三年（昭和28）二月二十日付の『毎日新聞』朝刊の記事である。

〈賠償と保障を要求 船員射殺事件 政府 韓国へ嚴重抗議

去る四日第一、第二大邦丸が韓国側に捕獲されたうえ、乗組員一名が射殺された事件はわが国漁業界に異常なショックを与え国会でも衆議院水産委員会が中心となって事件の究明に乗出したが、政府も問題を重視、事件発生直後、外務省から駐日韓国代表部を通じ抗議を発したのに対し、その後韓国側から何ら応答がないので、十八日あらためて正式に厳重抗議を申入れた。今回の抗議では韓国側の陳謝、賠償のみでなく、さらに責任者の処罰、将来の保障を要求したものといわれる。〉

注意すべきは、これは事故では無く、故意の「射殺事件」だと日本政府も認定していることだ。

日本国中が憤激

この事件に関するすべての新聞記事を引用することはできないので、私なりに経過をまとめよう。

この年の一月に福岡を出港した第一、第二大邦丸は、二月四日には日本の領海で操業していた。ところが、当日の午前七時ごろ韓国の民間漁船を装った韓国警備艇が接近してきたので第一大邦丸が揚網作業に入ると、至近距離から無警告で自動小銃を乱射し第一大邦丸を攻撃した。日本側の二隻は慌てて逃げようとしたものの、銃撃で脅されやむなく停船した。このとき、第一大邦丸の操舵室内にいた瀬戸重次郎漁撈長が後頭部に被弾し、意識不明の重体となった。そして二隻は「翰林に行け」と命令された。

済州島の翰林に入港させられた二隻の日本人船員は下船を命じられ、憲兵や警察官によって腕時計などの私物および漁船の装備さらに漁獲物を奪われた。戦国時代の足軽の「乱妨取り」と同じだと言えばおわかりになるだろうか。女性の乗組員がいなかったのは幸いだった。

瀬戸漁撈長はまだ生きていた。しかし、韓国人の医者は「手遅れだ」と断定し治療しようとしなかった。「日本人ごとき」に貴重な薬品や手間をかけたくなかったのだ。これは想像で言っているのでは無い。船員達の必死の嘆願によって漁撈長は軍の病院に移送されることになったが、その間命を持たせるために船員たちは点滴用のリンゲルの注射を求めたところ、その医師に拒絶された。理由は「リンゲルは高価だから」である。

あまりのことに船員たちが私物を渡して代金の代わりにしてくれと言ったところ、医師はしぶしぶ応じたという。しかし約束は守られず、結局漁撈長は死んだ。船員たちはやむを得ず火葬に付すことにしたが、ここでも費用がかかると断られた。そこで船員たちは再び私物を出し合い、韓国人に売り払ってようやく費用を捻出した。

もちろん、船員たちはすんなり帰国できたわけでは無い。「李承晩ライン侵犯」の容疑で厳しい取り調べを受け、抑留された。この間、漁撈長を射殺したことに対してなんの謝罪も無かった……。

当然、日本国中が憤激した。

次に紹介するのは一九五三年二月二十四日、つまり事件から二十日後の『毎日新聞』朝刊のトップ記事だ。

〈フリゲート艦派遣を考慮 大邦丸事件・政府見解を表明

実力行使も辞せず

岡田保安庁政務次官答弁 不法行爲に対応

岡田保安庁政務次官は二十三日の参院水産、法務、外務連合委員会で伊達源一郎氏（緑）から「朝鮮近海での韓国船による日本漁船の相つぐ捕獲事件は全く不法であり海賊行為に等しい。政府はこれを取締り日本船を保護するためにフリゲート艦を使用する意思はないか」との質問に対し「正当防衛、緊急避難行為としてフリゲートによる実力行使も考慮せざるを得ないだろう」と次の通り答弁した。

保安庁としては米国から借りたフリゲートが本年七、八月ごろには整備されるので、これを数船隊にわけて日本周辺海上に配置し、沿岸の警備、安全に当らせる方針である。日本近海で不法行為があればフリゲートも当然これに介入し理由、事情を究明する。もしそれでも不法行為が止まなければ正当防衛、緊急避難行為として実力行使することも止むを得ない。ただ国際紛争の起るのをなるべく避ける意味からフリゲートの実力行使に当っては慎重にやるよう注意したい。〉

この時点では日韓基本条約締結前なので国交は無く、大使の交換はしていない。だから抗議は代表部に対するものになる。また伊達議員の後にある（緑）とは、当時参議院の最大会派であった「緑風会」のことである。ちなみに伊達議員は元『読売新聞』主筆で、日本海に面した島根県が選挙区である。

ただし念のためだが、この問題に関しては漁業関係者だけが怒っていたのでは無い。日本国民すべてが怒り心頭に発していたと言っても過言では無い。この年の三月に他ならぬ『読売新聞』が実施した「世論調査」の結果を紹介しよう。

これも念のためだが、当時はまだ個人所有の電話は少なく、世論調査と言えば郵便を利用するのが常識だった。事件の経過を説明するなど、これまで紹介した記事と重複する部分が多くあるので、この記事については世論調査の内容の部分だけを抜粋して紹介する。出典は、一九五三年三月十七日付の『夕刊 讀賣新聞』である。

〈大邦丸射殺事件をどう見るか 第122回紙上討論

この問題を国民はどう見ているかを掲げた今回の討論は全国から四百廿九通に上る多数の投稿がよせられた。

国際法上また人道上許されない行為だとし、政府は強く韓国の反省を求めよとするものが二百四十通で、全体の五割六分を占めた。次いで国際的に認められていない李ラインの撤廃を求める、不当な暴挙に対し賠償、責任者の処罰、韓国側の陳謝が当然だ、韓国政府首脳の対日悪感情の反省を強く要望する、ダ捕（＝拿捕。引用者註）船、未帰還者の早急返還を迫れなどが百六十八通、政府は国論を結集してわが方の正義を主張、自主独立外交で解決に直進せよ、特別の外交使節団を派遣せよ、などが七十二通、両国交渉不調の際はアメリカの仲介斡旋を依頼せよ、国連へ提訴せよなど六十七通、もっと安全出漁対策（警備船増置）などを積極的にせよ、新たな漁業交渉を開始せよ、が四十一通であった。

慎重論としては、韓国の戦乱の現況にかんがみいたずらな刺激をさけ長期交渉で反省を求めよ、報復措置に出るな、面子にとらわれず虚心に話合えが六十三通であった。このほか日韓合弁による漁業会社をつくれ、自衛軍の必要を痛感するなどが、十八通であった。

なお応募者の中には在日韓国人も多数あり、これらは"現に共産軍の防壁となって死闘している韓国の現状を日本人は理解すべきだとし、共産ゲリラ隊の潜入を防ぐための防衛水域に出漁することは慎しむのが当然である"などと主張していた。応募者全体の意見を通じて対韓国要求の個々の問題の貫徹は当然としても交渉の基調はあくまで善隣友好精神に求めるべきであるとの意見が多く、年齢別では高年齢層からの投稿が目立っていた。〉

現在の目から見るとわかりにくいところがあるので少し補足すると、まず「自衛軍の必要を痛感する」というのは、日本はアメリカの強い指導の下に軍備と国際紛争の武力による解決を放棄した日本国憲法を制定しているということだ。巡視艇（警察）はあるが、軍艦（海軍）は無い。

アメリカは当初日本を徹底的に「丸腰」にする予定だったが、ソビエトや中国の台頭によって日本を「反共の防壁」にするために手のひら返しをする。それが自衛隊の創立につながるのだが、それは一九五四年（昭和29）の話である。つまり、李ラインというのは「丸腰日本」の弱みにつけこんだ悪辣な陰謀なのである。

そして、そのアメリカの手のひら返しのきっかけとなったのが、前回も述べた北朝鮮の韓国に対する一方的な侵略「朝鮮戦争」だった。一九五〇年（昭和25）六月に始まった戦いは、一九五三年七月にようやく「終わった」が、これは休戦協定が結ばれただけで、それ以後も現在に至るまで両国は「交戦中」である。だから在日韓国人は「われわれは北朝鮮と戦って共産勢力がアジアを席巻するのを防いでいるのだから、日本も多少のことは我慢しろ」と考えていた。それが「日本は韓国の現状を理解すべき」という意見の背景にある。

しかし、いかに戦時下でも軍人が武器を使用し、交戦国でも無い第三国の一般市民を殺害していいということには絶対にならない。

しかも問題はこれだけでは無い。じつは、韓国軍が殺害した日本人漁民は瀬戸重次郎漁撈長だけでは無いのだ。

（第1471回に続く）

