「第25回JBCスプリント」（Jpn1、1000メートル、14頭立て）が3日、船橋競馬10Rで行われ、5番人気のファーンヒル（牡6＝大井・荒山、父キンシャサノキセキ）が好スタートからエンテレケイアとの先行争いを制すると、そのまま押し切って1着。大井開催だった2023年のイグナイター（兵庫）以来となる地方所属馬5勝目となり、鞍上の笹川翼（31）は23年イグナイター以来のJBCスプリント2勝目。2着にダート初勝戦だった1番人気のママコチャ、3番人気のサンライズアムールが武豊騎乗の6番人気チカッパを鼻差封じて3着に入り3連単＜3＞＜13＞＜1＞は1万9140円（92番人気）。

殊勲の勝利を挙げた笹川は「無事にこの馬に地元のタイトルを取らせることができて非常にうれしく思ってます」と喜びを

語った。相棒の状態は「もう抜群でした。レース前はいろいろと考えていたんですけど、乗ったらもう迷わず自信持ってこの馬信じて乗るだけだなっていうのを確信するぐらいいい出来でした」と手応えバッチリの口ぶり

レースの作戦について「もう出てから決めようと思っていた。スタートも決まりましたし、自信があったのでこれ（出来）でダメならしょうがないという気持ちで乗せていただきました」と言い「直線は長く感じましたね。早くゴールが来てくれと後ろにママコチャがずっと見えてたんで、やっぱ速いのかななんて思って追ってましたけど、やっぱりこの馬が一番速かったです」とパートナーを称えた。

一昨年のイグナイター以来となる地方馬でのJBC勝利には「うれしいのとホッとしたのとどちらもですけど、やっぱり JBC っていうこの地方競馬の祭典で地方競馬所属の馬が勝てたってことは、すごく大事なこと。その鞍上に僕がいたっていうのはとても幸せなことだなって思いました」とファンの前で改めて感動を伝えた。