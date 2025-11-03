◇RIZIN LANDMARK 12 in KOBE（2025年11月3日 GLION ARENA KOBE）

格闘技イベント「RIZIN」は3日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」(GLION ARENA KOBE)を開催。第9試合で“IQレスラー”桜庭和志の長男である桜庭大世（サクラバファミリア）が、“アマチュアボクシング6冠”宇佐美正パトリック(ハイブリッドアカデミー)に3R膝十字固めで勝利。鮮やかな一本勝ちで再起戦を白星で飾った。

桜庭ジュニアが再起戦で鮮やかな勝利を飾った。

1R終盤にはパトリックの強烈なパンチを被弾する場面も。2Rには腕を取ってからテイクダウン。そのままアームロックや腕十字を狙ったが極めきれなかった。直後には再び強烈なパンチを被弾した。終盤には下から三角締めを狙ったものの、捉えきれずラウンドが終了。3Rには積極的に打撃で攻めながらテイクダウンに成功。最後は鮮やかな膝十字固めでタップアウト勝利を飾った。

試合後には「親の七光りと言われて…言いたいこと忘れちゃいました」と会場の笑いを誘った。

鮮やかな一本勝ちにファンからは「強い！ファンタスティック！！」「打撃が得意な宇佐美にビビらんのがすごい」「グラップリング活かした打撃がいいな」「最新タイプのIQレスラー」「完全に攻略してたな」「令和のファンタジスタ爆誕！」などの興奮の声が上がった。