Åì³¤ÂçÊ¡²¬¡¢2°Ì¤Ë²ù¤·¤µ¤â¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¡¡¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ê¡²¬¸©Âç²ñ½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Âç²ñ½÷»Ò¡Ê3Æü¡¦¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¡²¬¡Ë
¡¡¾å°Ì4¹»¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Èº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç4¶¯¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¤¬Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤ò70¡½41¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Î¾¹»¤ÈÊ¡²¬Âç¼ãÍÕ¤¬2¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢µ¬Äê¤Ë¤è¤ê3¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç1°ÌÀº²Ú½÷»Ò¡Ê¡Ü26¡Ë¡¢2°ÌÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡Ê¡½11¡Ë¡¢3°ÌÊ¡²¬Âç¼ãÍÕ¡Ê¡½15¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÏÊ¡²¬¸©¤ËÃË½÷2¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¾å°Ì2¹»¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡½àÍ¥¾¡¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÝÂê¤Î»Ä¤ë¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2¾¡¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀï¡£Áê¼ê¥¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¦¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¤¥À¥ä¥Ã¥È¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥À¥ä¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°³Ñ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£µö¤·¤¿3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ï10ËÜ¡£µÜºêÍ¥²ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³°¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£Æü¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÍ½Áª¤ÏÀº²Ú½÷»Ò¤È±äÄ¹¤ËµÚ¤Ö·ãÆ®¤òÍî¤È¤·¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£µ¨½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£Åì¸ý¹È°¦¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö2ÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¡Ê²ÝÂê¤Ï¡Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡£ÆÀÅÀÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£