合格率3％の狭き門…JLPGA最終プロテストがあす開幕 最終予選会に出場する106人、注目選手は？
＜JLPGA最終プロテスト 事前情報◇3日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇6464ヤード・パー72＞29日から、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストが岡山県・JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部で行われる。夏に始まった1次予選会出場者から数えると“合格率3％”とも言われる狭き門。最終予選会で上位20位タイまでに入れば、ツアープロの道を歩み始めることができる。
【写真】プロテスト合格直後…19歳の渋野日向子さんが初々しい
最終プロテストに出場するのは106人。日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチームに所属する選手からは新地真美夏（しんち・まみか）、鳥居さくら、藤本愛菜、長澤愛羅（あいら）、高岸鈴（りん）がエントリー。鳥居は昨年の「日本女子アマ」を制している逸材。合格のリベンジを目指す。日本女子アマ覇者・中澤瑠来（るな）、「日本女子ジュニア」覇者の吉崎マーナ、「日本女子学生」を制した佐々木史奈といった、今年のアマタイトルホルダーも挑戦。さらに、米国女子下部エプソン・ツアーを主戦場に戦った選手たちも。谷田侑里香、深谷琴乃は過酷とも言われるツアーを転戦しながら、このプロテストの予選会も勝ち抜いてきた。昨年男子ツアーのQTを突破しツアーメンバー入りを果たした寺西飛香留、日中共催の下部ステップ・アップ・ツアー「Mitsubishi Electric Automation Women's Open」を制したジ・ユアイ（中国）らの注目選手も名を連ねる。競技は4日間、72ホールのストロークプレーで行われる。上位20位タイまでが合格。トップ合格者にはQTファイナルステージの出場資格が付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最終プロテスト 106人の出場者一覧
ここを見ればあなたもプロテストマニアに！ 2025年度JLPGAプロテスト特集
昨年は26人が合格！ “ルーキーズ”の名前と顔は…もう覚えましたよね？
やっぱり幼い？ プロテスト合格直後の原英莉花さん【写真】
昨年合格の新人“ミヤコレ”が髪をほどいたら印象激変？【写真】
最終プロテストに出場するのは106人。日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチームに所属する選手からは新地真美夏（しんち・まみか）、鳥居さくら、藤本愛菜、長澤愛羅（あいら）、高岸鈴（りん）がエントリー。鳥居は昨年の「日本女子アマ」を制している逸材。合格のリベンジを目指す。日本女子アマ覇者・中澤瑠来（るな）、「日本女子ジュニア」覇者の吉崎マーナ、「日本女子学生」を制した佐々木史奈といった、今年のアマタイトルホルダーも挑戦。さらに、米国女子下部エプソン・ツアーを主戦場に戦った選手たちも。谷田侑里香、深谷琴乃は過酷とも言われるツアーを転戦しながら、このプロテストの予選会も勝ち抜いてきた。昨年男子ツアーのQTを突破しツアーメンバー入りを果たした寺西飛香留、日中共催の下部ステップ・アップ・ツアー「Mitsubishi Electric Automation Women's Open」を制したジ・ユアイ（中国）らの注目選手も名を連ねる。競技は4日間、72ホールのストロークプレーで行われる。上位20位タイまでが合格。トップ合格者にはQTファイナルステージの出場資格が付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最終プロテスト 106人の出場者一覧
ここを見ればあなたもプロテストマニアに！ 2025年度JLPGAプロテスト特集
昨年は26人が合格！ “ルーキーズ”の名前と顔は…もう覚えましたよね？
やっぱり幼い？ プロテスト合格直後の原英莉花さん【写真】
昨年合格の新人“ミヤコレ”が髪をほどいたら印象激変？【写真】