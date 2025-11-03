【RIZIN】11・5会見でシェイドゥラエフの対戦相手発表「どの階級でも戦える準備はできている」
■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』
（3日／GLION ARENA KOBE）
第9試合終了後の休憩時間に、とフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが登場。大みそか大会で「どの階級でも戦える準備ができています」と宣言した。
大きな歓声で迎えられた王者は「コンバンワ、カンサイ」と日本語であいさつし、「次の試合のことが話したくてキルギスから来ました。私は対戦相手が誰とでも戦えます。いつでも戦える準備ができてます。今でも戦えますよ。大みそかの大会ではどの階級でも戦える準備ができています」とアピールすると、大きな拍手を浴びた。
【動画】シェイドゥラエフ「どの階級でも戦える準備はできている」
榊原信行CEOは「大みそか、誰とでも戦いますか？」と確認し、「対戦相手を1日、2日で話し合って決めたいと思います。11月5日に対戦相手発表の会見を実施します」と発表した。
