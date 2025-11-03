「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）

レジェンド格闘家桜庭和志の長男、桜庭大世（２６）＝サクラバファミリア＝はボクシング高校６冠の実績を持つ宇佐美正パトリック（２５）＝ハイブリッドアカデミー＝と対戦し、３回１分３３秒一本勝ちでＲＩＺＩＮ２勝目を飾った。

桜庭は海外でグラップリングの試合に出て、中２週での参戦。１回、１分半過ぎに桜庭の左ローキックがローブローとなり、宇佐美がもん絶。中断を経て、桜庭に注意が与えられて再開。桜庭のパンチが顔面をとらえる場面もあったが、宇佐美も返して終えた。２回は打撃の展開から桜庭が一瞬のスキをついて組み付いていく。アームロックに入ろうとしたが、宇佐美に交わされた。残り１分から宇佐美が打撃で攻勢に出たが、決めきれず、最終３回へ。グラウンドの展開となり、桜庭は膝十字で極めきり、宇佐美がたまらずタップした。

父和志はこの日不在だったが「たまたま来られなくて。たぶん見てないと思います」と語り、「親の七光と言われて…。父親の名前を使って出てる分、勝てば官軍負ければ賊軍じゃないですけど、負けたら本当にバカ息子みたいになっちゃう。（父からは）いつも小言をぐちぐち言われるので、見返してやろうではないですが、これから『みたか』とだけ送っておこうと思います」と笑った。そして「年末出たいです。強い選手とやりたい」と大みそか参戦を希望した。

ＲＩＺＩＮ３戦目となった大世。昨年大みそかのデビュー戦では矢地祐介に２６秒ＫＯ勝ち。華々しいスタートを切ったが、今年５月のＲＩＺＩＮ男祭りでは元ＤＥＥＰライト級王者の中村大輔に２回一本負けを喫していた。