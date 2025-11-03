俳優の大鶴義丹さんが自身のインスタグラムを更新。稽古場帰りに妻と共に馴染みの飲食店を訪れたことを公開しました。



【写真を見る】【 大鶴義丹 】舞台『酔いどれ天使』の稽古終わりに馴染みの店で焼きとんに舌鼓 「昭和な水冷マシンで冷やした大瓶は、やはり、味が違う」





大鶴さんは、「舞台『酔いどれ天使』稽古場帰り、もう来週から明治座に入るので、最後の晩餐？で、妻と、馴染みの店に行ってみた。」と投稿。



投稿された写真には、居酒屋のカウンターに置かれたサッポロビールの黒ラベルと焼きとんが映っています。





昭和の雰囲気漂う店内で、水冷マシンで冷やされた大瓶のビールについて、大鶴さんは「やはり、味が違う」とコメント。焼きとんについても「美味しかったよ」と満足げに述べています。







この投稿に、「焼きとん…めちゃくちゃ美味しそうです」「焼きとんいいですね〜

瓶ビール最高です」「焼きとんどこですかぁー？昼もやってたら行きたいなぁ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】