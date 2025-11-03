俳優の寺田心（17）が2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。芸能活動をやめたいと悩んだ時期のことを打ち明けた。

3歳で芸能界入りをした寺田。7歳のころ出演したバラエティー番組の映像が流されると、MCの山崎育三郎から「ブレークしてる時期のことって覚えてます？」と尋ねられると「頑張ってたんだろうなっていう。あの頃は仕事仕事で、いっぱいいっぱいで。仕事って楽しいだけではいかないっていうのか…」と吐露。

そして「バラエティーとかロケでは自分が言えるコメント考えたり、楽しいとかの気持ちの方が強かったけど。お芝居ってなると、好きだけど、どうしたらいいかが分からないっていうのが課題として、それがすごい大きかったから。そこの壁に当たったりで、やめたいな〜とか」と語った。

続けて「だけど、やっぱり母とか祖母とか、僕が仕事して、テレビに出て、何かすることで喜んでくれたり。自分も小さいながらに、母に家とか買ってあげたいとか、いろいろ思ってたから…」と、シングルマザーの母、祖母への思いを打ち明けた。

さらに「学校行くと友達が『あの番組も出てたね！』『おまえ、すごいじゃん！』って言ってくれたりとか。人に褒められるの好きだった。頑張らなくちゃって思ってました」と、振り返った。