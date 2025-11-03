ロサンゼルス・ドジャースが、2025年11月2日（日本時間）にインスタグラムを更新。ワールドシリーズ制覇で行われたシャンパンファイト中に、山本由伸投手（27）が優勝トロフィーを掲げる姿を公開している。

「MVP！ MVP！ MVP！」

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で、11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本投手が優勝投手となり、MVPに輝いた。ドジャースはワールドシリーズ2連覇となった。

球団公式インスタグラムは、「MVP！ MVP！ MVP！」と山本投手を称えるコメントを添えて、シャンパンファイト中に、山本投手が優勝トロフィーを手にしたショットの写真3枚を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、1枚目は優勝トロフィーに顔を寄せ、目をつぶり、喜びを噛みしめているかのよう。2枚目は優勝トロフィーを手に正面をむいて、最高の笑顔を見せている。3枚目はちょっぴり恥ずかしそうに（？）、優勝トロフィーにキスをしている歓喜の写真となっていた。

この投稿には、「おめでとうございます」「感動しました」「トロフィーよりも笑顔が輝いていますね」「山本投手最高〜」「トロフィーが一番似合う」といったコメントが寄せられていた。