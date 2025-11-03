■これまでのあらすじ

母に結婚と海外赴任についていく旨を告げた凛は猛反対を受ける。幼い頃から海外生活を夢見ていたが、かつて母のために留学を諦めた過去もある。母は「親の思いを無視された」と怒り、「結婚したら後悔する」と言い放った。後日、凛は母を怒らせたことを悔やみつつも納得できずにいた。花束を手に祝福してくれた叔母は「結婚も海外も叶うなんて最高じゃない！」と励ますが、母の機嫌を気にする凛に「大人なんだから対等に話すべき」と真剣に諭す。気を遣うことが染みついていた凛は、「そうしないとまともに会話ができない」と考えるのだった。



■凛の態度が母を“子どものまま”にしている

■叔母に仲裁は頼めない…もう打つ手なし!?叔母は、凜がいつまでも母に気を遣っているからこそ、母も大人になりきれないのだと指摘します。はっきり物を言う叔母は、もともと母とはそりが合わず、仲裁役として頼むのは難しそうです。頼れるのは叔母だけ――そう思っていた凜でしたが、心のどこかで協力は期待できないと感じてもいました。それでも、叔母は身内の中で唯一、凜の気持ちを理解してくれる存在。直接の助けはなくても、話を聞いてもらえるだけで、少し心が軽くなるのかもしれませんね。(福々ちえ)