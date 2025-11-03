BABYMETAL¡¢ÊÆLA¡¦Intuit Dome¤ÇÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òSOLD OUT¤Ç´°¿ë
8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤¬¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦Á´ÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥àÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç9°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ì¾¼Â¶¦¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëBABYMETAL¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎIntuit Dome¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÛBABYMETAL¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÌë¤ò¾Ç¤¬¤¹¡ª
BABYMETAL¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦THE FORUM¤ÇÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Intuit Dome¤Ï¡¢NBA¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤ä¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¥Î¥Ã¥È¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£²óBABYMETAL¤¬ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¸ø±éÆü¤Î11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢MLB¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º·è¾¡Àï¤ä¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³¹Ãæ¤Ï¤È¤Æ¤âÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢BABYMETAL³¦·¨¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¡¢¸ø±é¤òµÇ°¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿POP-UP STORE¤äIntuit Dome¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¤¥ä¥Þ¥Õ¤òÃåÍÑ¤·¤¿KIDS¤òÏ¢¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢³«±éÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
SOLD OUT¤È¤Ê¤Ã¤¿Intuit Dome¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡ØMETAL FORTH¡Ù¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ©·Á¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ò·Á¤É¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸Â¦¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëµðÂç¤ÊMETAL FORTH¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ª¤è¤Ó²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò360ÅÙ°Ï¤à¤è¤¦¤ÊHALO¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¾õ¤ÎµðÂç¤ÊLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Å·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¸ø±é¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¤½¤ÎµðÂç¤ÊLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ï´¶¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ËÊü¤¿¤ì¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤¬BABYMETAL¤Î¥í¥´¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ÎºÂÀÊ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ö¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¯¸÷¤·¡¢¡ÖBABYMETAL DEATH¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸Â¦¤ÎµðÂç¤ÊMETAL FORTH¤Î¶õ´Ö¤ËBABYMETAL¤Î»Ñ¤¬É½¤ì¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÖÆ»¤òÊâ¤ß½Ð¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î»þÅÀ¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖDEATH! DEATH!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤«¤é¡Öfrom me to u (feat. Poppy)¡×¡¢Â³¤±¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖDistortion (feat. Alissa White-Gluz)¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¥Ô¥Ã¥È¤¬È¯À¸¡£¥á¥¿¤ê!! (feat. Tom Morello)¤Ç¤Ï¡¢É©·Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»ÍÊÕ¤Ë±è¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¿À¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖMy Queen (feat.Spritbox)¡×¤Ç¤Ï¡¢Spritbox¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë ¡¦Courtney LaPlante¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖRATATATA(BABYMETAL X Electric Callboy)¡×¡¢¡ÖGimme chocolate!!¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤òÏ¢È¯¤·°ìµ¤¤Ë¾ö¤ß³Ý¤±¡¢¡ÖYou guys are amazing!¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ°ìÃ¶¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£
Áñ¸·¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎBGM¤Ç¶õµ¤´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÖTHE ONE (English ver.)¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¡£BABYMETAL¤Ï360ÅÙ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²óÍ·¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥â¥Ö¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈBABYMETAL¤¬ºÆ¤Ó¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢THE ONE¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖHeadbangeeeeerrrrr!!!!!!!¡×¡¢¡ÖRoad of Resistance¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ç¡¼¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Á´15¶Ê¤òBABYMETAL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤âSOLD OUT¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë2Ëü2Àé¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¡¦ARENA CDMX¤Ç¤Î¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿½¸ÂçÀ®¡¢¤½¤·¤Æ·ëÀ®15¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ³®Àû¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿ºÇ¿·¤ÇºÇ¶¯¤ÎBABYMETAL¤òÆüËÜ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¡¦O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray & DVD¡ØBABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA¡Ù¤â12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
Blu-ray & DVD
¥¿¥¤¥È¥ë¡§BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA
È¯ÇäÆü¡§12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
BABYMETAL¡ØBABYMETAL -LIVE AT THE O2 ARENA¡Ù
¼çÍ×ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://bio.to/O2ARENA_BD_DVD
Blu-ray & DVD
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× Blu-ray ¥¢¥Ê¥í¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ) ÉÊÈÖ¡§BMWR-1001
¢ÄÌ¾ïÈ× Blu-ray
²Á³Ê¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ) ÉÊÈÖ¡§BMWR-1002
£ÄÌ¾ïÈ× DVD
²Á³Ê¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ) ÉÊÈÖ¡§BMWR-1003
︎THE ONE ¸ÂÄêÈ×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Blu-ray¡Ü¥é¥¤¥Ö2CD¡Ü¼Ì¿¿½¸64PÍ½Äê
²Á³Ê¡§22,000±ß(ÀÇ¹þ) ÉÊÈÖ¡§ONEB-0045
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. BABYMETAL DEATH
2. from me to u (feat. Poppy)
3. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)
4. PA PA YA!! (feat. F.HERO)
5. ¥á¥¿¤ê!! (feat. Tom Morello)
6. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)
7. Sunset Kiss (feat. Polyphia)
8. Song 3(BABYMETAL X Slaughter to Prevail)
9. KxAxWxAxIxI
10. My Queen (feat.Spritbox)
11. RATATATA(BABYMETAL X Electric Callboy)
12.Gimme chocolate!!
13. THE ONE (English ver.)
14.Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!
15. Road of Resistance
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026
SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN
LEGEND - METAL FORTH
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00¡¿START 17:30
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 14:00¡¿START 15:30
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡ÖBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://babymetal.com/legend-metalforth
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØMETAL FORTH¡Ù
¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡ÚÆüËÜÈ×·ÁÂÖ¡¦²Á³Ê¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
METAL FORTH ¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛUICC-10058
²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÜÀÇ
»ÅÍÍ¡§¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹
METAL FORTH ¡Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛUICC-90016
²Á³Ê¡§4,000±ß¡ÜÀÇ
»ÅÍÍ¡§£·¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È / ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼3Ëç¡õ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6ËçÉõÆþ / ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê²Î»ì·ÇºÜ¡Ë
»îÄ°¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH
¡Ú¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Û
01. from me to u (feat. Poppy)
02. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)
03. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)
04. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)
05. KxAxWxAxIxI
06. Sunset Kiss (feat. Polyphia)
07. My Queen (feat. Spiritbox)
08. Algorism
09. ¥á¥¿¤ê!! (feat. Tom Morello)
10. White Flame -Çò±ê-
BABYMETAL Official Website
http://www.babymetal.com
BABYMETAL Official Facebook
https://www.facebook.com/BABYMETAL.jp
BABYMETAL Official Instagram
https://www.instagram.com/babymetal_official/
BABYMETAL Official Twitter
https://twitter.com/BABYMETAL_JAPAN
BABYMETAL Official TikTok
https://www.tiktok.com/@babymetal_japan
BABYMETAL Official LINE
https://lin.ee/2NfjXC8
BABYMETAL Official YouTube Channel
https://www.youtube.com/user/BABYMETALofficial
