美容インフルエンサーに執着する「完璧な夫」の異常な本性に読者も戦慄！「まさか夫が中の人…？」
その美意識、誰のため？“理想の夫”が隠し持つ、もう一つの顔に読者も戦慄
料理にも美容に良い食材を取り入れ、まるでカフェのような食事を用意してくれる夫。夫自身も肌の手入れを欠かさず、毎晩しっかりスキンケア。家事も育児も積極的にやってくれる、理想のような夫です。そんな夫との2人目の子どもが欲しいとずっと思っているのですが…。
■理想的な夫 でもモヤモヤがあって…
料理にも美容に良い食材を取り入れ、まるでカフェのような豪華な食卓を用意し、夫自身も肌の手入れを欠かさず、毎晩しっかりスキンケア。家事も育児も積極的にやってくれる、理想のような夫ですが…。2人目の子どもが欲しいとずっと思っていたカナコですが、夫は首を縦に振ってくれず…。
■ある話題で… 夫が豹変？！
夫が見ていたパソコンを、カナコがふと覗くと、そのインフルエンサーのSNSを熱心にチェックしていたのです。カナコは美容について熱心に調べる夫に「今のままで十分なのに」と声をかけると、夫は怒ったように「生まれつき恵まれた人にはわからない」と言い放ったのです…。
こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■読者の意見は…？
まずは、夫が妻の友だちのスマホを怒って取り上げたことに対しての意見です。
・手に人のスマホ取りあげるのはよくねぇよ？ていうか、怒ってるってことは、何か怪しくね？まさか、不倫相手だから怒ってるとか？
・信者か？
・普通に怖すぎる…。
・信者か？
・普通に怖すぎる…。
次に、「サヤカ」というアカウントが女装した夫なのでは…？という意見です。
・sayakaって人もしかして女装した旦那とかだったりして…。
・女装してやってるのかな〜。
・まさか…そのアカ…旦那さん？
・女装してやってるのかな〜。
・まさか…そのアカ…旦那さん？
最後に、妻が夫に「美容をそこまで頑張らなくても…」と言ったことに対して怒り出した夫への反応です。
・ん？実は旦那整形してるとか？
・まさかの、その言葉に怒るとは。美(自分)への異様な執着。
・整形でもしたの？
・この程度で地雷って会話するのが面倒くさい。
・まさかの、その言葉に怒るとは。美(自分)への異様な執着。
・整形でもしたの？
・この程度で地雷って会話するのが面倒くさい。
普段とても穏やかな夫が美容の話になると、突然怖い形相になることについて読者からは美への執着を疑問視する意見が寄せられました。
この後、夫が美容に対して隠していたことが発覚…！その時妻は…？みなさんは、夫の美容意識をどこまで許せますか？
漫画「夫の秘密を知る女」
(ウーマンエキサイト編集部)