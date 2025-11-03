【これからの見通し】週明けは動意薄も、ドル買い・円売り圧力継続しやすい状況 ドル円１５４円付近 【これからの見通し】週明けは動意薄も、ドル買い・円売り圧力継続しやすい状況 ドル円１５４円付近

【これからの見通し】週明けは動意薄も、ドル買い・円売り圧力継続しやすい状況 ドル円１５４円付近



週明けは東京市場が文化の日で休場となっていることもあり、為替市場は動意薄となっている。先週末はドル高や円安が進行したが、週明けは目立った調整の動きは入っていない。ドル円相場は154円台前半と、先週末からの高値付近で推移している。



先週の日米金融政策会合では、日銀の１２月利上げ観測が後退する一方、米ＦＯＭＣでは年内の利下げ観測が後退した。日米金利差が保たれやすい状況となり、いわゆる円キャリートレードが活発になっている。円相場、ドル相場の両面からドル円は買われやすい状況といえよう。



この後の海外市場で発表される経済指標は、フランス・ドイツ・ユーロ圏・英国・米国など一連の製造業ＰＭＩ確報値（10月）、米ＩＳＭ製造業景気指数（10月）など。欧州序盤にはトルコとスイスのインフレ指標（10月）も発表される予定。米ＩＳＭ指数は４９．５と前回の４９．１から改善する見込みだが、依然として景気判断分岐点５０は下回る予想となっている。昨日から米国やカナダは冬時間に移行しており、発表時刻は１時間後ずれする。



発言イベント関連では、欧州時間にはシムカス・リトアニア中銀総裁、レーンＥＣＢチーフ・エコノミスト、 エスクリバ・スペイン中銀総裁、コッハー・オーストリア中銀総裁などＥＣＢ当局者の講演が予定されている。また、ＮＹ時間には デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、マックレム・カナダ中銀総裁、クック米ＦＲＢ理事などのイベント参加や講演が予定されている



minkabu PRESS編集部 松木秀明

