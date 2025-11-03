¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡ÀÖ±©¶¶¤Î¥Ô¥¶ÀìÌçÅ¹¤Ç¥Ô¥¶¤È¥Ó¡¼¥ë¤ËÀå¸Ý¡Ö¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«1Ëç°û¤à¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡Á¡ª¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀÖ±©¶¶¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ô¥¶ÀìÌçÅ¹¡ÖPST¡ÊPizza Studio Tamaki¡Ë¡×¤òË¬¤ì¡¢¥Ô¥¶¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Î¥Ô¥¶¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª¤ä¤ª¤ä¡¢¤â¤¦½µËö¤Ç¤¹¤Í¤§ ¥Ó¡¼¥ë¤È¥Ô¥¶¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âºÇ¹â¤À¤è¤Í¤§¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ËºÂ¤ëÊæÀî¤µ¤ó¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤ËÈù¾Ð¤àÍÍ»Ò¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¤±¤¿¥Ô¥¶¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¶¤Ï¥Á¡¼¥º¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤ï¤ì¡¢¥È¥Þ¥È¤È¥Ð¥¸¥ë¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¹á¤Ð¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«1Ëç°û¤à¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡Á¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤âÇò¥ï¥¤¥ó¤Ë¤âºÇ¹â¤Ë¹ç¤¦¥Ô¥¶¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢ÌÚÀ½¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤¬ÊÂ¤Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÅ¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ô¥¶¤È¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
