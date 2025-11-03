2年連続での世界一の座をつかんだドジャース。勝った方がワールドチャンピオンとなる大一番で勝利を引き寄せたのは、山本由伸投手の“鬼の連投”でした。

崖っぷちで迎えた前日の第6戦は先発を託され、6回1失点の力投を見せた山本投手。世界一を決める最終第7戦は9回途中からリリーフ登板すると、延長11回まで続投し試合を締めました。

山本投手は第2戦を9回105球1失点で完投勝利、第6戦を6回96球1失点、そして中0日での最終第7戦で2回2/3、34球で無失点。ワールドシリーズ3勝の歴史的活躍をみせました。

世界一を祝うシャンパンファイトでは、山本投手の出身地・岡山を称える“オカヤマコール”があがるなど大盛り上がり。

2点ビハ インド の8回にチームの望みをつなぐソロホームランを放ったマックス・マンシー選手は「本当に信じられないパフォーマンスでした。彼はとんでもない」と、山本投手のすごさを力説。「96球も投げた後にまたマウンドに戻ってきた。自分を犠牲にしてチームのために戦ったんです」と、思いを込めました。