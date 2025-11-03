¼¢²ì¤¬½©ÅÄ¤òÇË¤êº£µ¨7¾¡ÌÜ¡Ä¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤32ÆÀÅÀ¤Î¥ªー¥¬¥¹¥È¡Ö¥Áー¥à¥áー¥È¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡11·î2Æü¡¢¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ï¥Ûー¥à¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤È¤ÎGAME2¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿GAME1¤Ç¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎºÇ½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ÆÇÔÀï¤·¤¿¼¢²ì¡£GAME2¤Ç¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¡¢Á°È¾½ªÎ»»þÅÀ¤Ë¤Ï22ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£¸åÈ¾¤â¡¢Á°Æü¤Î¼ºÇÔ¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢89－73¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¼¢²ì¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç7¾¡ÌÜ¤ò¥Þー¥¯¡£8¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¾¡Íø¿ô¤Þ¤ÇÁá¤¯¤â¤¢¤È1¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿ÌîËÜÂçÃÒ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡ÊÁ°Æü¤ÎÇÔÀï¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Ç¤â²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¤ò¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤³¤ì¤ÏËÍ¤é¤Î»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤¬ÇÔÀï¤ò¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¹â¤¤»Îµ¤¤ÇGAME2¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡12¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿Þâçè竽¤Ï¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥¬¥¹¥È¤È¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎý½¬Ãæ¤ä»î¹çÃæ¡¢¥¶¥Ã¥¯¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢¤É¤¦¥×¥ìー¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¾ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏËÍ¤¬¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¡Ø¼¡¤Î¥×¥ìー¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¹¤°¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏËè²ó¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤òÃÛ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüº¢¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Öº£Æü12¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤é¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë32ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ªー¥¬¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Áー¥à¥áー¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢ËÍ¤ò´ÊÃ±¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Áー¥à¥áー¥È¤È¥³ー¥Á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Þâ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Áー¥à¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸«¤¨¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤Î¼¢²ì¤Ï¡¢¸½ºß7¾¡5ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è¤Î5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤É¤³¤Þ¤ÇÌö¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁ°Æü¤ÎÀËÇÔ¤«¤é¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ð¥Ã¥¯¡Ä11·î2Æü¼¢²ìvs½©ÅÄ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü