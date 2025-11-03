Number_i¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Î ¡È¶áµ÷Î¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤â¤ä¡Ä ¡È±öÂÐ±þ¥é¥¤¥Ö¡É ¤È¤Î¡Ö±é½ÐÍîº¹¡×¤ËÉÔËþÊ®½Ð
¡¡11·î1Æü¡¢3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNumber_i¡×¤¬²»³ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØVenue101 Presents Number_i THE LiVE¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢°Õ³°¤ÊÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å11»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢NHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë´ÑµÒ¤ò¾·¤¡¢Number_i¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢7¶ÊÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Î¾§Ãæ¤ËNumber_i¤Î3¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤è¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡3¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä±é½Ð¤Ï¹¥É¾¤Ç¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤éX¤Ç¤Ï
¡Ô30Ê¬7¶Ê¤¬ÉÃ¤Ç¤·¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤µVenue¤Ç¤¢¤Î¹½À®¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈiLYs¤¬¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç²ÖÆ»¤ä¥»¥ó¥¹¥ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Õ
¡ÔLIVE¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤·¤«ºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤ó¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Number_i¤Ï10·î11Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10·î11Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤Ç¤Î¤Ç¤¤´¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¡¢SNS¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤²ñ¾ìÀßÄê¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎKing ¡õ Prince¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Number_i¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÅÁã¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤½Ð¤¿ ¡È²ÖÆ»¡É ¤Ê¤É°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡È±öÂÐ±þ¥é¥¤¥Ö¡É ÁûÆ°¤¬Èø¤ò°ú¤¡¢º£²ó¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤Î¡Ö±é½ÐÍîº¹¡×¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Æ±Îó¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Number_i¤Î³Ú¶Ê¡Ø¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡Ù¤ò²Î¾§¤¹¤ëºÝ¡¢3¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Êµ÷Î¥¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤¹¤ë±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¡È¶áµ÷Î¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É ¤¬¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¡¡ËÌ³¤Æ»¸ø±é¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Number_i¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Ï©Àþ¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È°Û¤Ê¤ë±é½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡11·î5Æü¤È6Æü¤Ë¤Ï¡¢¿À¸Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Number_i¡£Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë±é½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£