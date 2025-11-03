元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が3日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、高市外交の“デビュー戦”を評した。

高市早苗首相は先月21日の就任後、外交日程が目白押し。28日はトランプ米大統領との日米首脳会談、30日に韓国で李在明大統領との日韓首脳会談、さらに31日には習近平国家主席との日中首脳会談に臨んだ。ASEAN、APECの会議にも出席し、最初の外交ラッシュは終了。今月4日からは所信表明演説に対する各党の代表質問が始まる。

就任直後からの怒とうの外交ラッシュについて、石原氏は「3ついいことがあったと思う」と、3つのメリットを列挙した。

「“日米同盟はこれから新しい黄金時代を迎えるんだ”って高市さんが言って、それにトランプさんがアグリー（合意）する。これが一つ」。2つ目に挙げたのは、中国のレアアース問題だった。「希少鉱物を中国が止めていて、米中会談で出すことにはなりましたけど、具体的な経済的な問題で、同じ問題を考えていて、しっかりサプライチェーン（供給網）を考えていこうということ」。さらに「3つ目は防衛なら防衛、経済協力なら経済協力で、投資も入っているんですけど、普通はどっちかしかクローズアップされないけど、2トラック同時に走らせた。これが良かったと思う」とも評した。

いいことずくめにも思える滑り出しだが、懸念点もあるという。「トランプさんはディールの達人ですから、ディールの中に巻き込まれるリスクというのは十分に考えられる」。具体的には「“こんなに親しくやってやったんだから付いて来い”と言われても、なかなか“付いて行きませんよ”とは言いがたいから」と、トランプ氏の施策に付き合わざるを得ない状況が発生した時だという。「追随型だと見られると、日本は独立国だから、何だアメリカの属国なのかという批判が、これから出てくる恐れはある」と指摘した。

とはいえ、石原氏の体感としては十分に合格点だといい、「デビュー戦としてはできすぎだと思います」と評価した。