相手をびっくりさせようと企んでたのに、なぜか立場が逆転してしまった……！その時見せた猫ちゃんのリアクションが優秀すぎて、投稿は9.3万再生を突破。「阿波踊りw」「可愛いですねー！」と話題になりました。

お兄ちゃんを待ち構える弟

Instagramアカウント『Yolu & Sui』に投稿されたのは、マンチカンの『ヨル』くんとラグドールの『スイ』くん。まだ子猫のスイくんが、兄貴分のヨルくんにイタズラをしようとしたある日のお話です。

廊下のドアの陰で、スイくんがじっと待ち伏せ。そこへトコトコ歩いてきたヨルくん。スイくんは完璧に隠れているつもりだったようですが、ヨルくんからはしっかり見えていたみたい。ちらりと見ながら、平然と通り過ぎようとしたその瞬間……。

スイくんが待ち伏せしています

そこへ通りかかるヨルくん……

まさかの逆びっくり！

通り抜けようとしたヨルくんに、スイくんが右手を繰り出し猫パンチ！不意の攻撃にヨルくんが驚くのかと思いきや……なんと、びっくりしたのはスイくん自身でした。両手を大きくバンザイして、「うわぁ！」と声を上げているかのようなリアクションを見せてくれたんだとか。

猫パンチ！

ヨル「よいしょっと」

スイ「あれぇ？？」

逆びっくりポーズ

驚かそうと思ったのに、逆に驚いてしまったというスイくん。兄貴分のヨルくんはというと、スイくんの猫パンチを食らってもすました顔でジャンプして去っていったんだとか……。

顔も驚いてます

お水の飲み方もユニーク

そんなスイくん、普段の行動もなかなかユニーク。ある日、自動給水器から水が出てこなくなったときのこと。手で叩いても出ないとわかるやいなや、なんと顔をそのまま突っ込んでしまったそうです。

「出てこないなら直接いく！」とばかりに真剣な表情でチャレンジするスイくん。見た目は爆笑ですが、本人はいたって本気。そんなギャップがまたたまらない魅力です。

ふつうに飲んでいるとき

給水器が壊れてしまって……

顔を突っ込んでみました

スイくんの見事なびっくりのポーズは、Instagramで8.3万回以上も再生され、6千いいねを記録。「きゃわいいいいい」「笑ってしまうほど可愛い」「たまらぬ」「可愛いですねー」と、とにかくかわいさを絶賛するコメントが寄せられました。

Instagramアカウント『Yolu & Sui』では、ヨルくんとスイくんの仲良しな日常が多数公開中。モフモフ兄弟が見せる笑撃の瞬間に、今日も癒される人が続出しています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Yolu & Sui」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。