337万回以上も再生され、30万以上の「いいね」を獲得している投稿がありました！猫好きさんを笑顔にしているのは、抱っこが苦手だという猫の姿。「どんだけ嫌なのwww」「表情…(笑)」「抵抗すごいな」と驚きのコメントが集まっています。

【動画：ママが猫のことを『抱っこ』したら…まさかすぎる『拒否の仕方』】

抱っこキャンセル界隈の猫

TikTokアカウント「ちゃめ」に投稿されたのは、どうしても抱っこされるのを避けたい様子の茶トラ猫の「ちゃめちゃん」の姿。ママさんは愛おしいちゃめちゃんを抱っこしたかったようですが、思い通りにはいかなかったといいます。

ちゃめちゃんは抱っこが苦手なタイプの猫とのこと。そのため、ママさんにぺったり身を寄せるような抱っこや、両腕でぎゅっと抱きしめられるような抱っこにはならなかったそうです。

逃げるでも暴れるでもなく…

「抱っこが苦手」と聞くと、腕からするっと逃げ出したり暴れたりする姿を想像してしまいますが、ちゃめちゃんは一味違ったとのこと。ママさんが抱っこしようと持ち上げると、ちゃめちゃんは両脚をピーン！！と伸ばして『断固拒否』を示したそうです。

ちゃめちゃんのからだは、ママさんの腕の上で完全に横倒しになった状態。両足はママさんの方に向いていたといいます。もちろんその状態での抱っこは難しく、やむなくママさんは片手でちゃめちゃんの頭を支えるような姿勢になったのだとか。

気になる表情は？

無理に動けば自分の身が危ないと悟っているのか、ちゃめちゃんは凍りついたように動かなかったそうです。両脚を突っ張らせてまで拒否するなんて、ちゃめちゃんは相当抱っこが苦手な様子。さぞかし暗い表情をしているのだろうと思いきや…？

ちゃめちゃんの表情は「虚無」そのものだったとか。目がまん丸に見開かれていたものの、そこに感情は宿っていない様子だったそうです。できるだけ感情を「無」にして、抱っこされている事実から目をそむけていたのかもしれません。

斬新なやり方で拒否するちゃめちゃんを見た視聴者からは「眠気吹っ飛ぶほど笑ったわ」「めちゃくちゃ笑いました」「重力無視するスタイル大好き」などのコメントも。落ち込んだときに見ると元気が出そうです！

TikTokアカウント「ちゃめ」には、ちゃめちゃんがママさんに可愛がられている様子や、一緒に暮らしている黒猫ちゃんやうさぎちゃんの様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちゃめ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。