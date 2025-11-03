ドジャースがワールドシリーズ連覇

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を延長11回の死闘の末に制し、2年連続世界一に輝いた。試合後、メジャー通算696本塁打のレジェンドが、大谷翔平投手にサインをねだるシーンもあった。

WSのMVPは山本由伸投手に譲ったが、延長18回死闘となった第3戦で2本塁打を含めて9出塁をマークするなど、存在感を見せた大谷。レギュラーシーズンでも自己最多55本塁打を放ってチームの2年連続世界一に貢献したスーパースターは、レジェンドにも大人気だった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは、「Aロッドは、ショウヘイ・オオタニが（インタビューの）セットから去る前に、どうしても彼のサインをもらわなければならなかった！」として、とあるワンシーンを公開した。

白いTシャツで番組に出演していた大谷に、メジャー通算696本塁打の“Aロッド”ことアレックス・ロドリゲス氏が大谷にスっと紙を差し出し、サインをねだっていた。

レジェンドの微笑ましい“職権乱用”には、X上の米ファンも反応。「Aロッドがオオタニのサインをもらうなんて、伝説的な瞬間！」「賢い行動だ」「これは最高」「アレックスにとって本当に素敵な思い出の品ね！」「オオタニは世代を超えた才能だ」「こんなことをしてもらったら、彼を史上最高と言うべきだろう」「まじか、これは正気じゃない」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）