「インナーがない」→【ワークマン】へ！ 大人買いしたい♡「980円トップス」

オンオフ問わず使えるインナーをコスパ良く手に入れたいなら、ワークマンをチェック。おしゃれな見た目にワークマンならではの機能性も備えたトップスが、980円という大人買いしたくなるようなプチプライスで登場しています。美シルエットできれいに着こなせつつインナーとしてもばっちり使えるワークマンのトップスを味方につけて、秋冬を駆け抜けて。

透け感がポイントのシンプルTシャツ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シースルートップス」\980（税込）

ほんのりと透け感のある素材を使った、ベーシックなデザインのロングTシャツ。「裾や袖には切り替えを施し、バランスのよいシルエットに」（公式HPより）なっている1枚です。しわになりにくい素材でお手入れが簡単なイージーケアなのもうれしいポイント。カラーはベージュ、ライトピンク、ブラウン、ブラックの4色があり、色違いでそろえたくなります。

リラクシーな秋冬コーデの名脇役に

ゆるっとしたシルエットのスウェットパンツに、オーバーサイズのベストを合わせたリラクシーなコーディネート。控えめでコンパクトなシースルートップスをインナーに使用していることで、ゆとりのあるシルエットのベストが活きています。インナーの袖はほどよいフィット感でもたつかず、コーディネートの締め色としても役割を果たしています。

無地とボーダーどちらも優秀なボートネックTシャツ

【ワークマン】「レディースサーバーバスクシャツ」\980（税込）

首や肩まわりをすっきりきれいに見せてくれる、ボートネックのTシャツ。「着心地のいいコットン100％素材」（公式HPより）で作られています。デザインはブラックをはじめとする無地3種と、オフホワイト × ブラックを含むボーダー柄3種を展開。撥水機能に加えて「汚れが付きにくく、汚れても落ちやすい防汚機能」（公式HPより）も付いているので、料理や食事の場面でも頼りにできそう。

きちんと感あるジャケットコーデにもぴったり

ボーダー柄のトップスの上からジャケットを羽織って、きちんと感のある着こなしに。ジャケットやパンツとボーダーの色味を統一し、コーディネートにまとまりを持たせるのがポイントです。ほどよくカジュアルダウンされたこなれコーデは、お仕事シーンにも合いそう。アニマル柄のパンプスやフェイクファーのバッグなど、季節感ある小物と合わせて休日コーデとして楽しむのもよさそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W