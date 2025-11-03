LA³®Àû¡¢»³ËÜÍ³¿¤ÎÇØ¸å¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¥¥±¤ÎÇÛÎ¸¡¡¡ÖÈò¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡×¡ÖÉã¤Î¤è¤¦¡×¹¥´¶ÅÙUP
·ãÆ®¤«¤é°ìÌë¡¢ÃÏ¸µLA¤Ë³®Àû
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ë±äÄ¹11²ó¤ÎËö5-4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Ê¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿Æ±Î½¤Î»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MVP¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¹Ò¶õµ¡¤Î¥¿¥é¥Ã¥×¤Ç¿Î²¦Î©¤Á¤·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿»³ËÜ¡£¤½¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Ë¤Ï¥¥±¤³¤È¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Î»Ñ¡£¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿»³ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¿È¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥¥±¤Î»Ñ¤Ë¹¥´¶¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¥±¤¬¼Ì¿¿¤Ë¤¦¤Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¥¥±¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¤ï¤Í¡×
¡Ö¥¥±¤¬¸å¤í¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×
¡ÖÈò¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê±Ç¤Ã¤Æ¤ë¥¥±¤ª¤â¤í¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï5¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤È¤¤¤¦Âç³èÌö¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ï¡¢1998Ç¯¤«¤é3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦°Î¶È¤À¤Ã¤¿¡£
