俳優のジェシー・アイゼンバーグ(42)は、マーク・ザッカーバーグ役を演じるには自分は成長しすぎたと感じたという。2010年公開の「ソーシャル・ネットワーク」でフェイスブックCEOのマークを演じたジェシーは、同作でアカデミー賞にもノミネートされていたが、続編「ソーシャル・レコニング」で同役を再び演じることはなかった



【写真】マーク・ザッカーバーグを再び演じるには自分が別の何かに成長した！？

その理由についてジェシーは「トゥディ」でこう明かした。「あの映画（「ソーシャル・レコニング」）がどれほど素晴らしいかとは全く関係ないよ」「でも役を演じていると、ある時点で自分が別の何かに成長したと感じることがあるんだ」



そしてマーク役から成長したと感じているのかと聞かれ、「ああ、確かにね」と回答。「本当に素晴らしい映画さ。脚本・監督を務めるアーロン・ソーキンとは友人だ。僕が参加しない理由は、映画の素晴らしさとは全く無関係だ」と続けた。



ちなみにジェレミー・ストロングがマーク役を務める「ソーシャル・レコニング」は、「ソーシャル・ネットワーク」から17年後を舞台に、フェイスブックのエンジニア、フランシス・ホーゲン（マイキー・マディソン）がウォール・ストリート・ジャーナルの記者ジェフ・ホーウィッツ（ジェレミー・アレン・ホワイト）と手を組み、同SNS最大の秘密を暴露する過程に焦点を当てる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）