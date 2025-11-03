◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

１０月２３日、ノルディックスキー複合で五輪３大会連続メダル獲得中の渡部暁斗（北野建設）が正式に今季限りでの引退を表明した。０６年トリノ五輪シーズンから取材をしてきたので寂しい。競技の本質を追求し続けた男が最後に「奇跡を起こしたい」と語ったのが興味深かった。

複合の勝者は「キング・オブ・スキー」と呼ばれ、たたえられる。ジャンプは瞬発力、距離は持久力が求められ、両立が難しい競技。「両方とも中途半端な選手」と話してくれたことがある。五輪についても、以前は「Ｗ杯総合王者が一番強い」と“五輪絶対”を否定していた。個人総合王者をつかみ、五輪金メダルを目指すようになってからも「どう取るかが大事」と独特の観点で競技を追究した。

戦い方もまっすぐ。距離で駆け引きをしながら走る外国勢とは違い、風の抵抗をまともに受けても前を引っ張り王道を行った。「せこい勝ち方はしたくない」。自身が言う「コンバイン道」を走り続けた競技人生。「真理を知りたい」と目指した約２０数年は、求道者そのものだった。

今春、２人で話す機会があった。「何かを見つけても、また何かが生まれる。答えは分からない。極めるってことから降りようと思う」。ネガティブな言葉に聞こえるかもしれないが、それは諦めじゃない。今出せる究極の答え。全てをそぎ落とし、競技を純粋に楽しむ原点に返ったのだろう。「この考えで自分がどんなレースができるのか楽しみ」と笑う。出場すれば、来年２月のミラノ・コルティナ五輪が集大成。奇跡を信じている。（五輪担当・松末 守司）

◆松末 守司（まつすえ・しゅうじ）２０２０年入社。冬季五輪３大会を取材。