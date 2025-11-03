◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都競馬場・ダート１８００メートル）

実力馬２頭でさらなるタイトルを狙う。大久保龍志厩舎＝栗東＝はアウトレンジ（牡５歳、父レガーロ）とダブルハートボンド（牝４歳、父キズナ）を送り出す。

アウトレンジは前走は帝王賞２着で、地方と中央で重賞２勝とダート界でトップクラスの能力を持つ。ダートでは１８００メートル〜２０００メートルで【７２１４】と抜群の安定感を誇る。父は同厩舎に所属したレガーロで、現在ＪＲＡに所属する産駒は同馬だけだ。兄は２２年チャンピオンズＣ３着のハピがいる血統だ。「フレッシュになって帰ってきました。レガーロがうちにいた馬なので、（管理するのが）楽しいです」と山口助手。大目標はチャンピオンズＣだが、ＪＢＣクラシックへの出走も予定していたため仕上がりは良好だ。

ダブルハートボンドはデビューから５連勝の逸材。前走のブリーダーズＧＣは２着と連勝は途切れたが、オーサムリザルトと終始一騎打ちを演じ、差し馬の強襲にあった。「一番強い競馬をしていたと思います。以前は体質が弱かったけど、強くなってきました」。まだまだ伸びしろがある。「しっかりと調教も積めるようになりましたし、本当に調子はいいですよ。牝馬だけど扱いやすく、特にカリカリすることも無いです」と同助手も成長を実感する。

チャンピオンズＣ（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）を見据えて、楽しみなレースだ。「２頭とも競馬が上手で見てて安心できます」。しかし、先行策を取る２頭はポジションが似ている。「共倒れになるわけにはいかないですね。それも含めて楽しみですし、１着同着になったらいいな（笑）。競馬まで順調にいくように頑張ります」と語った。