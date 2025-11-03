◆陸上◇静岡県中学駅伝大会（３日・エコパスタジアム周回コース、男子６区間＝１８キロ）

男子の浜松開誠館中が５７分２２秒で２年ぶり４回目の優勝を果たし、全国大会（１２月１４日・滋賀）の切符をつかんだ。１区から一度もトップを譲ることなく完全Ｖ。２位の静岡東に１２秒差をつけて逃げ切り勝ちを収めた。

駅伝部部長の１区・柴田颯真（３年）が、区間賞の走りでチームを勢いに乗せた。想定より１０秒上回る９分１０秒をマーク。「序盤は向かい風だったので、４、５番手についていった。追い風になった１キロ過ぎから先頭に立った」。クレバーな走りで７秒のリードをつけると、２区以降も堅実な走りで県の頂点に立った。

４区では、２位に１５秒差まで詰め寄られたものの、５区の宍井朋輝（１年）が一気に引き離した。１年生ながら区間２位の走りで、４１秒差つけてアンカーにたすきを渡した。「１秒でも差を広げてアンカーにつなぎたかった」。小６だった昨年、湖西市代表で市町駅伝に出場したことをきっかけにサッカーから陸上に転向した１５０センチのランナーが、陰のヒーローとなった。

理想通りのレース展開に袴田千尋監督（３７）は「アンカーまでに３０秒のリードで渡せれば、と思っていた。きょうは全員が良かった」と、選手をたたえた。部長の柴田も「みんな目標タイムを上回っていた。１２０点の出来です」と、胸を張った。全国大会に向けては「２年前は１３位だったので、今度は入賞を狙います」と、８位以内を目標に掲げた。