◆陸上◇静岡県中学駅伝大会（３日・エコパスタジアム周回コース、女子５区間＝１２・６キロ）

女子は御殿場中が４５分２８秒で２年ぶり１０回目の優勝を果たし、全国大会（１２月１４日・滋賀）の切符を手に入れた。トップと２２秒差の３位でたすきを受けた５区のアンカー・岩渕理央（３年）が区間賞の快走。２人を抜いて真っ先にゴールテープを駆け抜けた。

前の選手の背中だけを見て走った。「２０秒ぐらいの差なら追いつける。抜くしかない」。３位でたすきを受けた岩渕が、ギアを上げた。１５００メートルの静岡県中学ランキングトップの実力を発揮して徐々に、差を縮めて、最後は２位に１８秒差をつけた。「ゴールした時はうれしくて、走ったみんなに感謝の思いを伝えました」。連覇を狙った昨年はアンカーで２位と悔し涙を飲んだエースが、１年前の雪辱を果たした。

１区の出遅れをカバーしたのは、２区のイングランド・ラシェイ・メロディ（２年）だった。区間賞の走りで９人をごぼう抜き。１２位から３位まで順位を押し上げた。「スタートは緊張した。１位との差を縮めようと走った」。米国人の父と日本人の母を持ち、陸上部ではなく外部のバスケットボールクラブに入っているヒロインが、逆転劇の足がかりを作った。

２年ぶりの全国に向かう。１年生だった前回、岩渕は１区で起用され、レース途中で転倒したという。区間４２位に終わり、「全国駅伝では悪い思い出が残っているので、いい思い出に変えたい。昨年の細江中が８位入賞しているので、私たちも入賞が目標」。滋賀の地で快走して２年前の悪夢を振り払う。