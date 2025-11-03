SUPER EIGHT、御堂筋でデビュー曲の演歌を歌って踊る 大阪凱旋スペシャルパフォーマンス
5人組グループ・SUPER EIGHT（横山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義）が3日、大阪市内で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に登場し、デビュー曲「浪花いろは節」を含むスペシャルパフォーマンスを披露した。
【写真】御堂筋でパフォーマンスを披露したSUPER EIGHT
開始前には小雨に見舞われた大阪・御堂筋。開始前には秋晴れが広がった。SUPER EIGHTの5人が登場すると、沿道からは大きな歓声が響いた。
やぐら風トラックに乗り込んだ5人がスペシャルパフォーマンス。スペシャルプログラムでは「ズッコケ男道」「無責任ヒーロー」などを披露。さらにデビュー曲である演歌「浪花いろは節」をはじめとした大阪メドレーをパフォーマンスした。
『御堂筋ランウェイ2025』は大阪のメインストリート・御堂筋から大阪の魅力を国内外へ広く発信する目的に毎年秋に開催されている。
■セットリスト
ズッコケ男道
無責任ヒーロー
T.W.L
前向きスクリーム
SUPER EIGHT大阪メドレー（浪花いろは節、好きやねん、大阪。、F・T・O、大阪レイニーブルース、∞SAKA おばちゃん ROCK、TAKOYAKI in my heart）
大阪ロマネスク
■『御堂筋ランウェイ2025』主なプログラム
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
大阪ブルテオンランウェイ
2025年大阪・関西万博ファッションショー
BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT スペシャルプログラム
グランドフィナーレ
