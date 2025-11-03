北斗晶、結婚30周年記念クルーズ旅行の値段を公開「この値段の方が驚きです」

タレントの北斗晶が2日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介との結婚30周年を記念したクルーズ旅行の最終日の様子や、旅行にかかった費用を明かした。

この日、北斗は7泊8日のクルーズ旅行の最終日として、最後の寄港地であるバハマのプライベートアイランド「Ocean Cay MSC Marine Reserve」を訪れたことを報告。海で泳いだり、夫婦でハンバーガーを食べたりと満喫する様子を写真とともに公開し「本当にクルーズ旅行を選んで来て良かった」と感慨深げにつづった。

また、ブログの後半で「1番気になるこのクルーズの値段ですが」と旅行費用についても言及。「バルコニー付きキャビン（部屋）で25-35万円くらい！インサイドキャビン（窓のない部屋）で18-25万円くらいでした」と1部屋あたりの具体的な金額を提示し「7泊8日で、この豪華な食事に毎日好きな数のショーも見れて…それが込み込みでこの値段の方が驚きです」とコストパフォーマンスの高さに驚きをつづった。

最後に「結婚30周年の記念旅行にMSCのカリブ海方面のクルーズを選んで大正解でした！！」と旅を総括し「今度は息子達に嫁に孫、皆んなを連れてきてやりたいと思う旅になりました」とつづった。