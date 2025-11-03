◇RIZIN LANDMARK 12 in KOBE（2025年11月3日 GLION ARENA KOBE）

格闘技イベント「RIZIN」は3日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」(GLION ARENA KOBE)を開催。第9試合で“IQレスラー”桜庭和志の長男である桜庭大世（サクラバファミリア）が、“アマチュアボクシング6冠”宇佐美正パトリック(ハイブリッドアカデミー)に3R膝十字固めで勝利。鮮やかな一本勝ちで再起戦を白星で飾った。

桜庭ジュニアが再起戦で鮮やかな勝利を飾った。

1R終盤にはパトリックの強烈なパンチを被弾する場面も。2Rには腕を取ってからテイクダウン。そのままアームロックや腕十字を狙ったが極めきれなかった。直後には再び強烈なパンチを被弾した。終盤には下から三角締めを狙ったものの、捉えきれずラウンドが終了。3Rには積極的に打撃で攻めながらテイクダウンに成功。最後は鮮やかな膝十字固めでタップアウト勝利を飾った。

試合後には「親の七光りと言われて…言いたいこと忘れちゃいました」と会場を沸かせた。

昨年大みそかにMMAデビュー。ライト級タイトルマッチ経験者でベテランの矢地祐介（フリー）に26秒KO勝利を飾った大世。衝撃のデビュー戦から約4カ月。今年5月の「RIZIN男祭り」（東京ドーム）で父・和志と長年ライバル関係にあった田村潔司の弟子である元DEEPライト級王者の中村大介と対戦。世代を超えた“因縁マッチ”は、2R腕十字固めにタップアウト。プロ初黒星を喫した。

「前回の試合で負けを知って、僕の周りにいる大先輩から“まだ始まってないよ”みたいなことを言われたので、今回の試合から桜庭大世の“スター街道の始まり”だと思って、頑張りたいと思います」と意気込んだ。

6カ月ぶりの再起戦は“アマチュアボクシング6冠”パトリックとの対戦が決定。「前回“寝技で見せたい”と言っていたんですけど、自分がずっとやってきて、得意なことを出せなかった。（中村）大介さんにちゃんと寝技で負けちゃったので、ガンガン寝技で戦えたらいいなと思います」と自信の言葉通り、再起戦を白星で飾った。