お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）の公式YouTubeチャンネルが3日までに更新され、お笑い芸人の青木さやか（52）がゲストとして登場した。

ともに戦ってきた芸人仲間。10年以上ぶりの再会となった。2010年に出産を経験したママ同士として、育児の悩みを打ち明け合っていたという。

くわばらは「本当に申し訳なかったと思っていることがある…」と切り出した。青木が出産して退院後、すぐに青木宅を訪問。「ママ情報が全然なくて…。大変やということは分かる。ご飯とか作る時間ないとかいろいろあってケーキ買っていったのと、当時あたしが作れた麻婆豆腐、ニンニクたっぷりみたいなものを持っていった」のだが、のちに授乳中のママにとって好ましくなかった差し入れだと判明したという。

くわばらはその事実を他人づてで知ったのだが「青木さんそんなこと何も言わんと黙って食べてくれて…。“私辛いのちょっとだけいただく”ってちょろっと食べてたから、“辛いのあかんんかったかな？”と思っていた」と当時を回顧。諸説あるが「母乳にいかんらしいねん…クリームのケーキも」と続けた。

当時の行動を悔やみ「そのことずっと…やってもうたと思っていた。申し訳ないと思っていた」と約15年越しの謝罪を行った。

くわばらの告白に「よく覚えてるね！正直、全然覚えてない」と大爆笑。「でも、凄くうれしい。ありがとうね妊娠中に来てくれて」と思い出に浸った。