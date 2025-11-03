東日本実業団対抗駅伝が３日、埼玉県熊谷市で行われ、１月の箱根駅伝で各校のエースとして活躍した創価大出身の吉田響（サンベルクス）、青学大出身の太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）、駒大出身の篠原倖太朗（富士通）が最長区間の３区（１６・４キロ）に集結し、実業団駅伝デビュー戦で火花を散らした。

まずは太田が単独トップで３区へ駆け出し、吉田が２７秒差の４位、篠原が１分差の１０位でスタートした。

９月下旬のベルリンマラソンに出走した太田は「すごく疲れがたまっているというのはないが、ちょっと（脚が）動かなかった」。１０キロ付近で後ろから追い上げてきた吉田と四釜峻佑（ロジスティード）に捕まり、１３キロ過ぎで先頭争いから脱落。３位の位置はキープしたものの、区間９位と不完全燃焼に終わった。

吉田はその後も四釜と激しい先頭争いを繰り広げ、最後は１秒差の２位でたすきリレー。四釜に次ぐ区間２位と好走し、「いつもならスパートが効かないところが、競ったことでタイムを縮められた。いいレースだった」と胸を張った。

一方、篠原は序盤から積極的な走りを見せ、前半で４位集団に合流した。さらに前を追うために集団の先頭に出てペースを上げた分、終盤のスパート勝負で遅れを取ったが、順位を一つあげて９位で中継。区間３位の力走にも、「順位的にも、タイム的にも、悔しい結果」と自己評価は厳しかった。

篠原は卒業後も母校に拠点を置いて恩師・大八木弘明総監督の指導を仰ぎ、太田と吉田は各実業団と所属契約を結びながら個人のプロランナーとして活動。三者三様の道で世界を目指すライバルたちは、来年１月の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）でも主要区間で再び相まみえる可能性がある。篠原は「またこの世代で盛り上げられたら」と、再戦に意欲を見せた。