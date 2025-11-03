GKキム・スンギュは天皇杯・準決勝を欠場へ…韓国代表、今月の強化試合に臨むメンバーを発表
大韓サッカー協会（KFA）は3日、今月に行われる強化試合に臨む韓国代表のメンバーを発表した。
11月の代表ウィークにおいて、14日にボリビア代表と、18日にガーナ代表と対戦する韓国代表。気になる招集メンバーには、DFキム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）やMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）といったいつもの顔ぶれが並んでいる。また、JリーグからはGKキム・スンギュ（FC東京／日本）と、DFキム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）が選出されており、前者は同期間中に行われる天皇杯・準決勝（16日）のFC町田ゼルビア戦を欠場することが見込まれる。
招集メンバーは以下の通り。
▼GK
キム・スンギュ（FC東京／日本）
ソン・ボムグン（全北現代モータース）
チョ・ヒョヌ（蔚山HD）
▼DF
キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）
キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）
パク・ジンソプ（全北現代モータース）
ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）
イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）
イ・テソク（オーストリア・ウィーン／オーストリア）
イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）
チョ・ユミン（シャールジャ／UAE）
▼MF
クォン・ヒョクギュ（ナント／フランス）
キム・ジンギュ（全北現代モータース）
ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）
ヤン・ミンヒョク（ポーツマス／イングランド）
オム・ジソン（スウォンジー／イングランド）
イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）
ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン／UAE）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）
イ・ドンギョン（金泉尚武）
イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）
ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）
ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
▼FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）
オ・ヒョンギュ（ヘンク／ベルギー）
チョ・ギュソン（ミッティラン／デンマーク）
