SUPER EIGHT、御堂筋で「好きやねん、大阪。」大熱唱 20万人集まる地元でスペシャルパフォーマンス【セットリスト】
5人組グループ・SUPER EIGHT（横山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義）が3日、大阪市内で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に初登場した。
【写真】御堂筋でパフォーマンスを披露したSUPER EIGHT
開始前には小雨に見舞われた大阪・御堂筋。ランウェイが始まる頃には秋晴れの空が広がった。SUPER EIGHTの5人が登場すると、沿道から大きな歓声が響いた。
やぐら風のトラックに乗って、御堂筋を練り歩き、スペシャルパフォーマンス。「ズッコケ男道」にはじまり、「浪花いろは節」「好きやねん、大阪。」と含む大阪メドレーを披露した。「好きやねん、大阪！」の声が御堂筋に響き渡った。
『御堂筋ランウェイ2025』は大阪のメインストリート・御堂筋から大阪の魅力を国内外へ広く発信する目的に毎年秋に開催されている。沿道には約20万人が集まった。
■セットリスト
ズッコケ男道
無責任ヒーロー
T.W.L
前向きスクリーム
SUPER EIGHT大阪メドレー（浪花いろは節、好きやねん、大阪。、F・T・O、大阪レイニーブルース、∞SAKA おばちゃん ROCK、TAKOYAKI in my heart）
大阪ロマネスク
■『御堂筋ランウェイ2025』主なプログラム
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
大阪ブルテオンランウェイ
2025年大阪・関西万博ファッションショー
BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT スペシャルプログラム
グランドフィナーレ
出演：
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
大阪ブルテオン
紅ゆずる
ゆうちゃみ
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」
SUPER EIGHT
MC：今田耕司、福本愛菜
DJ：大抜卓人
