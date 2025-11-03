１９３６年ころのアメリア・イアハート。この１年後、イアハートは世界一周飛行の途中で消息を絶った/Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images

（ＣＮＮ）ニクマロロは現在のキリバスにある全長約７キロ、幅約２キロの無人島だ。

２人がここに取り残されたという説はＴＩＧＨＡＲの設立者、リック・ガレスピー氏の主張に基づいている。同氏は昨年の著書で、イアハートの「悲劇」を取り上げた。これまで１１回にわたってニクマロロ島を訪れ、手がかりや証拠になりそうな断片を収集してきた。

ガレスピー氏とペティグルー氏の話によると、イアハートはハウランド島を見つけられずに南方へ向かい、干潮時に姿を現すニクマロロ島の広大なサンゴ礁に不時着した。イアハートとヌーナンはそこから救難信号を送り、雨水を飲んだり魚や亀を捕まえたりして数日間か、恐らく数週間は生き延びた。遺体は現地に生息する巨大なヤシガニに食べられたと考えられ、遺骨の一部と道具類、燃えかすだけが後に残った。

両氏によれば、この説を裏付ける証拠はいくつかある。

飛行機が消息を絶った後で発信された信号の無線方位は、ニクマロロ島付近を横切ったように見える。ただし、これがイアハートからの信号かどうかは確認されていない。

１９４０年にニクマロロ島で見つかった遺骨はフィジーに送られ、医師らが男性の骨と判定した後、紛失した。しかし当時記録された測定値を現代のソフトウェアで分析した結果、女性の遺骨だったことが示され、イアハートと一致する可能性が出てきた。

島で見つかった道具類の中には、イアハートが持ち歩いていたのと同じような携帯用の鏡や、化粧品の瓶、折り畳み式ナイフ、航海計器の「六分儀」が入っていたとみられる木の箱が含まれていた。

ただしガレスピー氏は、アシュモア氏の見つけた物体がイアハートの飛行機だとは考えていない。物体が見つかったあたりのラグーンを訪れたこともあるが、特に変わった様子はなかったという。

「その後の衛星画像には確かに何かが現れたが、あれは明らかに樹木、具体的にはタコノキだ」と、同氏は語る。「タコノキはラグーンの岸沿いに生えていて、激しい嵐で打ち寄せられたり流されたりすることも珍しくない」

イアハートがニクマロロ島で最期を迎えたというガレスピー氏の説に変わりはないが、島を捜してもほかに残っている物はないだろうと、同氏は主張する。

「だれもが機体を見つけたがるが、機体はもうない」「推定できる限りでは恐らく７月７日に外海へ流されて、すぐさま波で破壊され、サンゴ礁の縁に打ちつけられたと考えられる」

一方でペティグルー氏は、タライア・オブジェクトが謎解きパズルの最後の１ピースになると考え、機体の残骸が見つかると確信している。

ペティグルー氏と研究者１４人で構成するチームは島でビデオや写真を撮り、ソナーや磁気探知機で物体を調べる予定。そのうえで、油圧を使った浚渫（しゅんせつ）作業を開始する。

「心躍る発表ができる可能性は非常に高いと思う」と、同氏は強調した。

深海の調査も

ハウランド島周辺の深海を集中的に捜そうとしているノーティコスのデイブ・ジョーダン社長は、ペティグルー氏らのチームを競合相手とはとらえていない。

「かれらの説は見当違いだ」と、ジョーダン氏は主張する。「沿岸警備隊が観測したデータや、私たちが無線信号を分析した結果に、この説を裏付ける要素は全くない」という。

ノーティコスが０２年以降に実施した３回の調査と、０９年に米ＮＰＯ「ワイト・インスティチュート・フォー・ディスカバリー」が率いた陸上での調査を合わせると、対象区域は９３５０平方キロと、米コネティカット州の面積ほどの広さになった。ノーティコスの研究者らは来年、最後の現地調査に乗り出す構え。現在はそのために必要となる８００万〜１０００万ドル（約１２億〜１５億円）の資金集めに奔走している。

ノーティコスのチームは、イアハートと沿岸警備隊のイタスカ号が使っていた無線機のメーカー、型式を突き止めて再現した。

同社は２０年、イアハートのエレクトラ機と同じくらいの大きさの飛行機にこの無線機を搭載し、イアハートとヌーナンが消息を絶った日の午前８時にどのあたりにいたかを割り出した。ジョーダン氏は、２人の最後の位置について、これまでで最も正確な情報が得られたと説明する。

「非常に有力な情報のひとつは、イアハートの最後から２番目の通信だ。イアハートは沿岸警備隊の声が聞こえると報告した。通信に使っていた周波数と装置も分かっていることから、当時イアハートが島からどれくらいの距離にいたかという極めて確実な数値が得られた」

ジョーダン氏によると、ノーティコスのチームは自律型無人潜水機（ＡＵＶ）４台を使い、絞り込んだ水域の海底を捜索する。近年の進歩でバッテリーの駆動時間が長くなり、新たなソナー技術も開発されたため、従来よりも広い範囲をカバーできるという。

同氏は「海を透明にすることはできないので、高精度のデータを得るには潜る必要がある。だが今はより長く滞在し、より正確に航行できるようになった」としたうえで、「縁の鋭い金属の物体はソナーで非常に明るく見える。そこにあるなら、必ず見えるはずだ」と自信を示した。

一方アシュモア氏は、たとえペティグルー氏らの調査で物体が機体の一部ではないと分かったとしても、捜索をあきらめないと強調。「これは私の趣味といっていい。これまでずっと楽しんできたし、今後も続けるつもりだ。だれかがイアハートを見つけ出すことになる」と語った。