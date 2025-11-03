¤Ø¤º¤ÞÈë½ñ¡¢²Î¼ê¡¦»³¸ý¤«¤ª¤ë»á¡¢¹ÅÄ¤µ¤¯¤é»á¤¬Î©¸õÊä¡¡Åìµþ¡¦³ë¾þ¶èµÄÁª¤ÏÂçº®Àï
¡¡£²Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦³ë¾þ¶èµÄÁª¡Ê£¹ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÏÄê¿ô£´£°¤Ë£¶£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åý°ìÃÏÊýÁª¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±¶èµÄÁª¤ÏËè²ó¡¢Â¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¿Íµ¤Áªµó¤Ç¡¢º£²ó¤â£´Ç¯Á°¤«¤é£µ¿Í¤ÎÎ©¸õÊä¤ÏÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬»²Àï¤·¡¢º£Ç¯¤â¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¤Ï²Ú¤ä¤«¤À¡£Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦»³¸ý¤«¤ª¤ë»á¤Ï¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤ÇÍÌ¾¤À¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÏÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¤Î´é¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îà¥·¥ó¡¦¹ÅÄ¤µ¤¯¤éá¤³¤È¹ÅÄ¤µ¤¯¤é»á¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¡££··î¤Î»²±¡Áª¤Ç°¦ÃÎÁªµó¶è¤«¤éÆ±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤ÆÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯³¦¤ØºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤³ë¾þ¶è¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ãç´Ö¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÆàÎÉ»ÔµÄÁª¤Ë£³°Ì¤ÇÅöÁª¤·¤¿¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤ÎàÈë½ñá¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Þ¤ë¤è¤·¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ê´ÝµÈ¹§Ê¸¡Ë»á¤Ï¤Ø¤º¤Þ»á¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¡¢³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔË¡Ï«Æ¯¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤ÎÍ½ËÉ¤ä°ãË¡Ì±Çñ¤Î¾òÎã¶¯²½¤Ê¤É¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Ø¤º¤Þ»á¤Ï¡Ö¥Ó¥é¤Î¤Ï¤±¤âÎÉ¤¯¡¢¹¥´¶¿¨¤Ç¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÁªµó¾ïÏ¢¤Î¸åÆ£µ±¼ù»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÁªµóÀï¤Ç¡¢£´Ç¯Á°¤ËÂ³¤Æ±¶èµÄÁª¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½éÅöÁª¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
