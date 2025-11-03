トラジャ中村海人、松倉海斗＆松田元太のグループ加入の経緯告白「同じ遺伝子を持っている人たち」
【モデルプレス＝2025/11/03】Travis Japanの中村海人が、11月1日放送の日本テレビ系日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演。松倉海斗、松田元太のグループ加入の経緯を明かした。
【写真】トラジャ松田元太、号泣
これまで何度かのメンバー編成を経て、2017年10月まで中村・川島如恵留・七五三掛龍也・吉澤閑也・宮近海斗で活動していたTravis Japan。これを受け、スタジオトークで中村は「ダンスを見せたいってなった時に何か物足りなかったんですよね」と振り返り「その時に僕たちのシンクロダンスっていう踊りを揃えることに特化した人たちって誰なんだろう？って考えていたら、めちゃくちゃ同じ遺伝子を持っている人たちっているじゃんって思ったのが松倉と松田だったんですよね」と松倉と松田が頭に浮かんだと振り返った。
また、松倉と松田はジュニア時代から立ち位置が左右対称の“シンメ”で「松松コンビ」というあだ名で親しまれていたことから、中村は「2人なら自分たちと意思疎通できるんじゃないかなと思って」とコメント。「メンバーも『めっちゃいいじゃん』ってすぐ乗ってくれて、一緒にやる流れになりましたね」と2017年11月19日に松倉と松田が加入した経緯を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】トラジャ松田元太、号泣
◆中村海人、松倉海斗＆松田元太のトラジャ加入経緯明かす
これまで何度かのメンバー編成を経て、2017年10月まで中村・川島如恵留・七五三掛龍也・吉澤閑也・宮近海斗で活動していたTravis Japan。これを受け、スタジオトークで中村は「ダンスを見せたいってなった時に何か物足りなかったんですよね」と振り返り「その時に僕たちのシンクロダンスっていう踊りを揃えることに特化した人たちって誰なんだろう？って考えていたら、めちゃくちゃ同じ遺伝子を持っている人たちっているじゃんって思ったのが松倉と松田だったんですよね」と松倉と松田が頭に浮かんだと振り返った。
◆中村海人「2人なら自分たちと意思疎通できる」松倉海斗＆松田元太を選んだ理由告白
また、松倉と松田はジュニア時代から立ち位置が左右対称の“シンメ”で「松松コンビ」というあだ名で親しまれていたことから、中村は「2人なら自分たちと意思疎通できるんじゃないかなと思って」とコメント。「メンバーも『めっちゃいいじゃん』ってすぐ乗ってくれて、一緒にやる流れになりましたね」と2017年11月19日に松倉と松田が加入した経緯を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】