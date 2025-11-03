スマホもおしゃれに♡CASETiFY×Maison Kitsunéの限定コラボ“キツネ”モチーフをチェック

グローバルライフスタイルブランド CASETiFY が、フランス発ライフスタイルブランド Maison Kitsuné とタッグを組み、新作コラボコレクション「Maison Kitsuné × CASETiFY」を2025年10月28日（火）に発売♡スマートフォンケースやテックアクセサリーに、アイコニックな“キツネ”モチーフやクラシカルなチェックを融合。日常に遊び心とラグジュアリーを添えるアイテムが揃います♪

キツネモチーフで遊び心をプラス

Maison Kitsunéのシグネチャーである“キツネ”ロゴが、CASETiFYのテックアクセサリーに華やかに登場。

ステッカースタイルのスマホケースや、SPEEDY FOX・ALL RIGHT FOXといったシリーズモチーフが遊び心を演出します。

モノクロの背景にキツネが浮かび上がるデザインは、ファッション好きな女性の個性を引き立ててくれます。

秋冬らしいカラー＆素材でスタイルアップ

本コレクションでは、ブルートーンのチェックにホワイト＆グレーのキツネを組み合わせたモデルや、70年代風レトロ感を添えたデザインもラインアップ。

グレインレザーやクリンクルレザー仕様など素材にもこだわり、ブラック・ラテ・パウダーベージュなど多彩な色展開と、スモール・ミディアム・ラージの3サイズ展開で、あらゆるスタイルに合わせやすく仕上がっています。

注目ラインアップ＆販売情報まとめ

「Maison Kitsuné × CASETiFY」コレクションは、スマホケースが税込9,900円～、テックアクセサリーが税込5,500円～で展開。

発売日は2025年10月28日（火）日本時間17時よりCASETiFY公式オンラインストアで開始。

全国のCASETiFY直営店およびMaison Kitsuné直営店（10月29日（水）より順次展開）でも販売されます。店舗リストも豊富で、関西・関東・九州圏含め幅広く展開予定。

「キツネ」で彩る私だけのアクセサリー♡

テックアクセサリーを、おしゃれの一部として楽しむなら、CASETiFYとMaison Kitsunéのコラボは見逃せません。

スマホケースやウォレット、グリップスタンドなど、多彩なアイテムで“キツネ”デザインを楽しめるこの秋冬。自分らしいスタイルに、遊び心とハイブランド感を添えてみてください♡