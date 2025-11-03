¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Àº²Ú½÷»Ò¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤ËÂç¾¡¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ê¡²¬¸©Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Âç²ñ¡¡½÷»Ò·è¾¡¥ê¡¼¥°¡¡Àº²Ú½÷»Ò70¡½41Åì³¤ÂçÊ¡²¬
¡¡Àº²Ú½÷»Ò¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤ËÂç¾¡¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Àº²Ú½÷»Ò¤ÏÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¹¶·â¤È·ø¤¤¼é¤ê¤Ç½øÈ×¤«¤é»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£µÈÀî°¦Ì¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬6ËÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò´Þ¤à19ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¦¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¤¥À¥ä¥Ã¥È¡ÊÆ±¡Ë¤â¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î21ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òµö¤µ¤º¡¢¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò½Å¤Í¤ÆÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¾åÀ²»Ê´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à»Ë¾å¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëµÈÀî¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä±þ±çÀÊ¤ÎÉô°÷¤¿¤Á¤¬¡Ê3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤ËÂÇ¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¼ç¾¤Î¿¹ÅÄÛÙÌ¾¡ÊÆ±¡Ë¤Ï¡Ö³°¤«¤é¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¤È¤¦¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥³¡¼¥È¤ÎÁ´°÷¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ÏºòÅß¤Î3°Ì¤ò¾å²ó¤ëÄºÅÀ¤À¡£Âç¾å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ÎÂå¤è¤ê¤â°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë