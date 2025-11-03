日本維新の会が、藤田文武共同代表の会見を４日の衆院本会議後、午後５時すぎをめどに実施し、ネットで生配信すると発表した。

藤田氏を巡っては、しんぶん赤旗が「重大疑惑」として、主に公金が原資となる約２０００万円と藤田氏の秘書が代表を務める会社が絡む疑惑を報じている。藤田氏はＳＮＳで「すべて実態のある正当な取引であり、専門家にも相談の上で適法に行なっている」と主張している。これに維新創業者の橋下徹弁護士が連日、Ｘに大連投して猛烈批判を展開し「適法か違法かが問題ではない」と指摘。「外形的公正性に疑義が持たれるような金の扱い（政治家側の法人が政党交付金という公金から利益を上げるマネロン的な金の扱い）」「知事・市長でこんなこと許されたら、ボロ儲けできるわ」「公金である政党交付金を使って身内の会社に仕事発注するやり方を維新は認めるのか否か」と問題提起している。

維新・吉村洋文代表が、藤田氏の疑惑について「連休明けに本人の会見もあるので、そこで丁寧に説明させます」と伝え、連立与党代表が自身のカネを巡る疑惑で会見を行う異例事態となっている。