桑田佳祐、武道館“奇跡の一夜”ラジオで放送 前座からアンコールまで全30曲オンエア【セットリストあり】
TOKYO FMでは、きょう3日の午後4時から7時まで、特別番組『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』を放送する。10月12日に、TOKYO FM 開局55周年と「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の放送30周年を記念して、日本武道館で開催した『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様を届ける3時間のスペシャルプログラムとなっている。
【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様
番組では、このイベントを企画・発案した桑田佳祐をはじめ、あいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、竹内まりや、原由子、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）が出演した超貴重なライブ音源をオンエア予定。前座からアンコールまでを含む全30曲のすべてをオンエアする。
さらにライブ後の楽屋でゲストに実施した特別インタビューの模様もオンエアする。
【『九段下フォーク・フェスティバル’25』セットリスト】
前座 深川のアッコちゃん／田内洵也
1 今日までそして明日から／吉田拓郎 （桑田佳祐）
2 明日へのマーチ／桑田佳祐 （桑田佳祐）
3 君はロックを聴かない／あいみょん (あいみょん，桑田佳祐)
4 悲しみは雪のように／浜田省吾 (あいみょん，桑田佳祐)
5 偽者／あいみょん (あいみょん，桑田佳祐)
6 白い色は恋人の色／ベッツイ&クリス (桑田佳祐，あいみょん)
7 SEA SIDE WOMAN BLUES／サザンオールスターズ （桑田佳祐）
8 ケンとメリー〜愛と風のように〜／BUZZ (桜井和寿，桑田佳祐)
9 HANABI／Mr.Children (桜井和寿，桑田佳祐)
10 慕情／サザンオールスターズ (桜井和寿，桑田佳祐)
11 奇跡の地球（ほし）／桑田佳祐＆Mr.Children (桜井和寿，桑田佳祐)
12 夜空の星／加山雄三 （桑田佳祐）
13 いちょう並木のセレナーデ／原 由子 (原 由子，桑田佳祐)
14 花咲く旅路／原 由子 (原 由子，桑田佳祐)
15 風に吹かれて（日本語バージョン）／Bob Dylan (桑田佳祐，原由子)
16 ヨイトマケの唄／美輪明宏 （桑田佳祐）
17 太陽が燃えている／THE YELLOW MONKEY (吉井和哉，桑田佳祐)
18 東京／桑田佳祐 (吉井和哉，桑田佳祐)
19 みらいのうた／吉井和哉 (吉井和哉，桑田佳祐)
20 悲しくてやりきれない／ザ・フォーク・クルセダーズ (桜井和寿，桑田佳祐)
21 あの素晴しい愛をもう一度／加藤和彦, 北山 修 (桜井和寿，吉井和哉，桑田佳祐)
22 なごり雪／イルカ (あいみょん，桑田佳祐)
23 元気を出して／竹内まりや (竹内まりや，桑田佳祐)
24 Two Of Us／The Beatles (竹内まりや，桑田佳祐)
25 涙のキッス／サザンオールスターズ (竹内まりや，桑田佳祐)
26 静かな伝説(レジェンド)／竹内まりや (竹内まりや，桑田佳祐， 原由子)
アンコール
1 California Dreaming（夢のカリフォルニア）／ママス＆パパス（全出演者）
2 今日の日はさようなら／森山良子（全出演者）
3 祭りのあと（桑田佳祐）
