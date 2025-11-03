SUPER EIGHT¡¢¸æÆ²¶Ú¤Ç³®ÀûÇ®¾§¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ú¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Û
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¡Ê²£»³Íµ¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡Ë¤¬3Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤2025¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Î¶¿¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿SUPER EIGHT
¡¡³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¾®±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¡£SUPER EIGHT¤Î5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢±èÆ»¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¤ä¤°¤éÉ÷¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À5¿Í¤Ï¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤2025¡Ù¤Ï¡¢Âçºå¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¸æÆ²¶Ú¤«¤éÂçºå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤Ø¹¤¯È¯¿®¤¹¤ëÌÜÅª¤Ë¡¢ËèÇ¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤2025¡Ù¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÆÃÊÌ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¥é¥ó¥¦¥§¥¤
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼
BMX¡¦¥Á¥¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥º SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
½Ð±é¡§
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¹È¤æ¤º¤ë
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×
SUPER EIGHT
MC¡§º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢Ê¡ËÜ°¦ºÚ
DJ¡§ÂçÈ´Âî¿Í
