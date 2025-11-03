◆第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

ダート競馬の祭典で、女王の座を牝馬１４頭（ＪＲＡ６、南関東７、他地区１）が争った一戦は、７番人気でＪＲＡのアンモシエラ（４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が逃げ切って連覇を飾った。勝ちタイムは１分５３秒３。

今回と同じ横山武史騎手とコンビで昨年Ｖ後は、５戦未勝利。前走のレディスプレリュードは勝ち馬から２秒３差の９着だったが、見事に巻き返した。

連覇は１１、１２年のミラクルレジェンド、１５、１６年のホワイトフーガに続く３頭目。

２着は２番人気でＪＲＡのテンカジョウ（松山弘平騎手）、３着は１番人気でＪＲＡのオーサムリザルト（武豊騎手）が入った。

横山武史騎手（アンモシエラ＝１着）「本当にうれしいです。最近は牝馬らしく気難しさを出してしまって、思うようなレースができませんでしたが、もうひと花咲かせてくれて、馬には頭が下がる思いです。（きょうは）雰囲気はいつも通りテンション高かったですけど、最近とは違ってナイターでなかったり、暑さもましになったので、馬にとってはベストな条件かなと思いました。何が何でも逃げるというつもりで、馬にとっては苦しい展開でしたけど、あえて息を入れずに淡々としたペースを刻もうと思いました。最後は苦しくてペースダウンしてしまっていましたけど、頑張ってくれという気持ちで。馬もよく応えてくれました」

松永幹夫調教師（アンモシエラ＝１着）「最後までよく頑張ってくれた。最近はふるわなかったので良かった。調教ではいつも動くので、何で結果が出せないのだろうと思っていた。ここに向けても、よく動いたし、体も絞れてパドックでも落ち着いていた。レース前から武史くんと思い切って行こうと話していた。ハナが切れて良かったですね。これまで、集中できていなかったので、ブリンカー着用に効果はあった」