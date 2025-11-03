これからの予定【経済指標】
【トルコ】
消費者物価指数（10月）16:00
予想 2.87% 前回 3.23%（前月比)
予想 33.3% 前回 33.29%（前年比)
生産者物価指数（10月）16:00
予想 N/A 前回 2.52%（前月比)
予想 N/A 前回 26.59%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）16:00
予想 N/A 前回 46.7
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（10月）16:30
予想 0.0% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）17:30
予想 48.3 前回 46.3
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（10月）17:50
予想 48.3 前回 48.3
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55
予想 49.6 前回 49.6
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00
予想 50.0 前回 50.0
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想 49.6 前回 49.6
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45
予想 52.2 前回 52.2
ISM製造業景気指数（10月）4日0:00
予想 49.2 前回 49.1
※予定は変更されることがあります。
消費者物価指数（10月）16:00
予想 2.87% 前回 3.23%（前月比)
予想 33.3% 前回 33.29%（前年比)
生産者物価指数（10月）16:00
予想 N/A 前回 2.52%（前月比)
予想 N/A 前回 26.59%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）16:00
予想 N/A 前回 46.7
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（10月）16:30
予想 0.0% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）17:30
予想 48.3 前回 46.3
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（10月）17:50
予想 48.3 前回 48.3
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55
予想 49.6 前回 49.6
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00
予想 50.0 前回 50.0
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想 49.6 前回 49.6
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45
予想 52.2 前回 52.2
ISM製造業景気指数（10月）4日0:00
予想 49.2 前回 49.1
※予定は変更されることがあります。