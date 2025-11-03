【トルコ】
消費者物価指数（10月）16:00
予想　2.87%　前回　3.23%（前月比)
予想　33.3%　前回　33.29%（前年比)

生産者物価指数（10月）16:00
予想　N/A　前回　2.52%（前月比)
予想　N/A　前回　26.59%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）16:00
予想　N/A　前回　46.7

【スイス】
消費者物価指数（CPI）（10月）16:30　
予想　0.0%　前回　-0.2%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.2%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）17:30
予想　48.3　前回　46.3

【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（10月）17:50
予想　48.3 　前回　48.3

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55
予想　49.6　前回　49.6

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00
予想　50.0　前回　50.0

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想　49.6　前回　49.6

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45
予想　52.2　前回　52.2

ISM製造業景気指数（10月）4日0:00
予想　49.2　前回　49.1

※予定は変更されることがあります。