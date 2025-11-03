東京市場は文化の日の祝日のため休場


17:50　シムカス・リトアニア中銀総裁、講演
21:00　レーンECBチーフ・エコノミスト、講演
21:30　エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
22:30　コッハー・オーストリア中銀総裁、講演

4日
2:00　デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
3:30　マックレム・カナダ中銀総裁、イベント講演
4:00　クック米FRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

「Global Financial Leaders’ Investment Summit」（香港、5日まで）
米国は2日から冬時間に移行した

※予定は変更されることがあります。