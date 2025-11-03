これからの予定【発言・イベント】
東京市場は文化の日の祝日のため休場
17:50 シムカス・リトアニア中銀総裁、講演
21:00 レーンECBチーフ・エコノミスト、講演
21:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
22:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、講演
4日
2:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
3:30 マックレム・カナダ中銀総裁、イベント講演
4:00 クック米FRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
「Global Financial Leaders’ Investment Summit」（香港、5日まで）
米国は2日から冬時間に移行した
※予定は変更されることがあります。
17:50 シムカス・リトアニア中銀総裁、講演
21:00 レーンECBチーフ・エコノミスト、講演
21:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
22:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、講演
4日
2:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
3:30 マックレム・カナダ中銀総裁、イベント講演
4:00 クック米FRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
「Global Financial Leaders’ Investment Summit」（香港、5日まで）
米国は2日から冬時間に移行した
※予定は変更されることがあります。