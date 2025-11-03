テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド開始
1.1765 一目均衡表・雲（上限）
1.1715 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1707 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1664 100日移動平均
1.1656 一目均衡表・雲（下限）
1.1651 一目均衡表・基準線
1.1618 21日移動平均
1.1599 10日移動平均
1.1596 一目均衡表・転換線
1.1536 現値
1.1529 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1483 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1324 200日移動平均
ユーロドルは短期下降トレンドが開始している。１０＋２１日線のデッドクロスとともに、ＲＳＩ（１４日）も５０を下回っている。ＲＳＩは足元で３７．１と強い売りバイアスを示している。下値のポイントは、１．１５００の心理的水準。上値のポイントは、１０日線となる。
