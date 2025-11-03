テクニカルポイント　ユーロドル、下降トレンド開始

1.1765　一目均衡表・雲（上限）
1.1715　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1707　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1664　100日移動平均
1.1656　一目均衡表・雲（下限）
1.1651　一目均衡表・基準線
1.1618　21日移動平均
1.1599　10日移動平均
1.1596　一目均衡表・転換線
1.1536　現値
1.1529　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1483　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1324　200日移動平均

　ユーロドルは短期下降トレンドが開始している。１０＋２１日線のデッドクロスとともに、ＲＳＩ（１４日）も５０を下回っている。ＲＳＩは足元で３７．１と強い売りバイアスを示している。下値のポイントは、１．１５００の心理的水準。上値のポイントは、１０日線となる。