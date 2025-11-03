ドジャースの佐々木朗希投手（24）が2日（日本時間3日）、自身のインスタグラムを約7か月ぶりに更新。チームがワールドシリーズ（WS）を制覇した喜びを写真とともに伝え、祝福の声が寄せられた。

佐々木は「WORLD SERIES CHAMPIONS」とつづり大谷翔平投手やWSのMVPを受賞した山本由伸投手との笑顔の3ショットを公開。さらにマウンド上で山本と喜び合う様子など数々の写真をアップした。

日本時間では3日が佐々木の24歳の誕生日ということもあり、フォロワーからは「お誕生日も、WS優勝もおめでとうございます」「これからも応援します」「一年間お疲れ様でした。ドジャース勝って本当に良かったで」「朗希くん、ワールドチャンピオンおめでとうございます そして、お誕生日おめでとうございます」と、さまざまなコメントが寄せられた。

佐々木がインスタグラムに投稿するのは、3月20日以来、約7か月ぶり。同18、19日に東京ドームで行われたドジャース対カブスの開幕戦「MLB WORLD TOUR TOKYO SERIES」についてアップしていた。